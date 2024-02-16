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روسيا تبقي سعر الفائدة السنوي عند مستوى 16%

2/16/2024 7:08:06 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلن البنك المركزي الروسي، اليوم الجمعة، الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي عند مستواه الحالي 16% سنويا، جراء استمرار الضغوط التضخمية المرتفعة في البلاد.


وقال في بيان صحفي: "قرر مجلس إدارة بنك روسيا المركزي الروسي الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي عند 16% سنويا، لا يزال الطلب هناك يفوق بشكل كبير قدرات زيادة إنتاج السلع والخدمات، لذلك من السابق لأوانه خفض سعر الفائدة، سيواصل بنك روسيا العمل على تعزيز تباطؤ التضخم".

بترا

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