بدء تسليم تصاريح الحج اعتبارا من اليوم

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلن وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايلة بدء تسليم تأشيرات الحج للموسم الحالي اعتبارا من اليوم السبت.

ودعا الوزير الأشخاص الذين حصلوا على تأشيرات الحج إلى مراجعة مديريات الأوقاف بالمملكة واستلام تصاريح الحج.

يشار إلى أن عملية تسليم تأشيرات الحج ستستمر لمدة أسبوع واحد وتنتهي يوم السبت المقبل الموافق 2024/2/24.

وكانت اعتمدت وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية معيار الأكبر سنا، باختيار الحجاج من مواليد 1952/6/30 فما دون، فيما أجريت القرعة، واختير ألف حاج من مواليد 1952/7/1 وحتى تاريخ 1970/12/31، ممن قاموا بالتسجيل.

وبلغت حصة الأردن للحج الموسم الحالي 8 آلاف حاج، إلى جانب 4500 حاج من عرب 1948.