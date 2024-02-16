أبو عبيدة في كلمة جديدة: الوقت ينفد أمام أسرى العدو بشكل متسارع جدا

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال الناطق باسم كتائب القسام ابو عبيدة، انه مضى 133 يوما منذ انطلاق معركة طوفان الأقصى التي غيرت وستغير وجه العالم وتكتب نهاية الاحتلال.



وأضاف في كلمة مسجلة له أن معركة طوفان الأقصى تمثل بداية النهاية لأقدم احتلال بالتاريخ الحديث وستكون نقطة فاصلة في تاريخ أمتنا.



ونوه أن مقاومو القسام يوقعون في صفوف العدو خسائر فادحة غير مسبوقة في تاريخ الشعب الفلسطيني مؤكدا ان المجاهدين يلحقون خسائر فادحة بعدونا ويوقعون أفراده في كمائن محكمة.



وتابع "ما نبثه من إعلانات ومشاهد جزء مما ينفذه مجاهدونا في الميدان ونؤثر تأجيل بث بعض المشاهد لأسباب أمنية".



وأشار إلى انهم سيقاومون العدوان والغزو الصهيوني حتى خروج آخر جندي صهيوني من قطاع غزة لافتا ان الآلاف من مجاهدي حماس في مختلف مناطق القتال في تأهب دائم.



وأكد أبو عبيدة ان الخسائر في صفوف أسرى العدو باتت كبيرة جدا منوها انهم حاولوا حماية ورعاية الأسرى منذ أشهر لتحقيق مصالح الشعب الفلسطيني ولا يزالون يسعون إلى لذلك.



وقال " حذرنا عشرات المرات من المخاطر التي يتعرض لها أسرى العدو لدى المقاومة لكن قيادة العدو تجاهلت ذلك".



وختم " جيش العدو تعمد قتل أسراه وإصابتهم والوقت ينفد أمام أسرى العدو بشكل متسارع جدا"



