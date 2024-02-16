نائب الرئيس الأميركي: لا سلام دون حل الدولتين

نائب الرئيس الأميركي: لا سلام دون حل الدولتين
التاريخ
2/16/2024 3:12:08 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت نائب الرئيس الأميركي كامالا هاريس إنه لا يمكن أن يكون هناك سلام للإسرائيليين والفلسطينيين دون حل الدولتين.
وأضافت هاريس "نؤمن بعدم احتلال إسرائيل لقطاع غزة وتغيير طبيعتها الجغرافية، وكذلك عودة حماس لحكم القطاع".
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