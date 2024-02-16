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نائب الرئيس الأميركي: لا سلام دون حل الدولتين

2/16/2024 3:12:08 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت نائب الرئيس الأميركي كامالا هاريس إنه لا يمكن أن يكون هناك سلام للإسرائيليين والفلسطينيين دون حل الدولتين.


وأضافت هاريس "نؤمن بعدم احتلال إسرائيل لقطاع غزة وتغيير طبيعتها الجغرافية، وكذلك عودة حماس لحكم القطاع".

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