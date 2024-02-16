تشاد تعلن حالة الطوارئ الغذائية في البلاد

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أفاد موقع Tchadinfos بأن السلطات التشادية أعلنت حالة الطوارئ الغذائية في عموم البلاد، على خلفية الجوع ونقص الغذاء.
ووفقا لمعلومات الموقع فإن سلطات البلاد وعدت بتقديم مساعدات إنسانية للفئات الضعيفة من السكان.
وأشار إلى أنه لهذا السبب قامت السلطات بإنشاء هيئة خاصة لمتابعة وتقييم الإجراءات التي تتخذها الحكومة.
RT
MENAFN16022024000208011052ID1107862696
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.