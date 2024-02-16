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تشاد تعلن حالة الطوارئ الغذائية في البلاد

2/16/2024 3:12:08 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أفاد موقع Tchadinfos بأن السلطات التشادية أعلنت حالة الطوارئ الغذائية في عموم البلاد، على خلفية الجوع ونقص الغذاء.
ووفقا لمعلومات الموقع فإن سلطات البلاد وعدت بتقديم مساعدات إنسانية للفئات الضعيفة من السكان.


وأشار إلى أنه لهذا السبب قامت السلطات بإنشاء هيئة خاصة لمتابعة وتقييم الإجراءات التي تتخذها الحكومة.

RT

MENAFN16022024000208011052ID1107862696

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