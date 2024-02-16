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تعرض سفينة لهجوم صاروخي قبالة سواحل اليمن

2/16/2024 3:12:08 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلنت وكالة العمليات التجارية البحرية البريطانية، أن سفينة تعرضت لهجوم صاروخي في البحر الأحمر قبالة السواحل اليمنية، لكنها أكدت عدم وقوع أضرار بالسفينة أو إصابات بين أفراد الطاقم.


وقالت الوكالة في بيان لها اليوم الجمعة: "سفينة كانت تمر شمال غرب مدينة المخا اليمنية تعرضت لهجوم صاروخي وأبلغت عن وقوع انفجار على مقربة منها".
وتضامنا مع قطاع غزة، تستهدف جماعة "أنصار الله" (الحوثيون) سفن شحن في البحر الأحمر تملكها وتشغلها شركات إسرائيلية وتنقل بضائع من إسرائيل وإليها، وفقا لتصريحات للجماعة.


وردا على ذلك، شكلت الولايات المتحدة وحلفاؤها قوة عسكرية للتعامل ضربات الحوثيين.


ودخلت الحرب في غزة يومها الـ133 فيما يخيم شبح كارثة إنسانية على رفح التي تترقب عملية عسكرية إسرائيلية، تزامنا مع المفاوضات في مصر حول وقف النار وإطلاق الأسرى والرهائن.

RT

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