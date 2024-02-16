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وزير الصحة يستقبل نظيريه العراقي والعُماني

2/16/2024 3:12:06 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - استقبل وزير الصحة الدكتور فراس الهواري اليوم الجمعة وزير الصحة بجمهورية العراق الدكتور صالح الحسناوي ووزير الصحة في سلطنة عُمان الدكتور هلال السبتي الذين يزوران المملكة للمشاركة في اجتماعات الهيئة العليا للمجلس العربي للاختصاصات الصحية.
وكان في استقبال الضيفين أيضاً في مطار الملكة علياء الدولي كل من أمين عام وزارة الصحة للرعاية الصحية الأولية والأوبئة الدكتور رائد الشبول وأمين عام المجلس العربي للاختصاصات الصحية الدكتور عمر الرواس والسفير العُماني لدى المملكة الشيخ فهد العجيلي والقائم بأعمال السفارة العراقية منيف علي حسين.




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