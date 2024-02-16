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مبعوث البيت الأبيض يكشف حقيقة سرقة مساعدات الأمم المتحدة في غزة

2/16/2024 3:12:06 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال مبعوث البيت الأبيض السفير ديفيد ساترفيلد إن "سرقة مساعدات الأمم المتحدة في غزة أو تحويل وجهتها أمر غير صحيح".

وأكد ساترفيلد أنه لم يقدم لهم أي مسؤول أدلة على تحويل أو سرقة المساعدات الأممية.

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