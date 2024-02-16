مبعوث البيت الأبيض يكشف حقيقة سرقة مساعدات الأمم المتحدة في غزة

مبعوث البيت الأبيض يكشف حقيقة سرقة مساعدات الأمم المتحدة في غزة
التاريخ
2/16/2024 3:12:06 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال مبعوث البيت الأبيض السفير ديفيد ساترفيلد إن "سرقة مساعدات الأمم المتحدة في غزة أو تحويل وجهتها أمر غير صحيح".
وأكد ساترفيلد أنه لم يقدم لهم أي مسؤول أدلة على تحويل أو سرقة المساعدات الأممية.
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