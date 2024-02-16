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مندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي آل عريقات

2/16/2024 3:12:05 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، قدم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم الجمعة الموافق 2024/2/16 واجب العزاء إلى آل عريقات بوفاة المرحوم العميد الركن المتقاعد محمد هاشم عريقات.

ونقل العيسوي، خلال زيارته بيت العزاء، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، إلى ذوي المرحوم وعموم آل عريقات سائلا الله أن يتغمده بواسع رحمته ورضوانه.


كما قدم واجب العزاء إمام الحضرة الهاشمية الدكتور أحمد الخلايلة.

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