مندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي آل عريقات

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، قدم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم الجمعة الموافق 2024/2/16 واجب العزاء إلى آل عريقات بوفاة المرحوم العميد الركن المتقاعد محمد هاشم عريقات.
ونقل العيسوي، خلال زيارته بيت العزاء، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، إلى ذوي المرحوم وعموم آل عريقات سائلا الله أن يتغمده بواسع رحمته ورضوانه.
كما قدم واجب العزاء إمام الحضرة الهاشمية الدكتور أحمد الخلايلة.
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