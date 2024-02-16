تدهور حالة مراسل الجزيرة أبو عمر بشكل خطير ومناشدات لإنقاذ حياته

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - ناشد الوفد الطبي الأميركي إلى غزة بالمساعدة في نقل مراسل فضائية الجزيرة إسماعيل أبو عمر خارج القطاع لإنقاذ حياته.

وقال الوفد في تصريحات اليوم الجمعة، إن حالة مراسل الجزيرة حرجة جدا.

وأضاف أنه لا إمكانات للوفد من أجل التعامل مع تطور حالة مراسل الجزيرة إسماعيل أبو عمر.

وأشار الوفد إلى وجود مضاعفات خطيرة محتملة يمكن أن تنعكس على حياة إسماعيل أبو عمر.

