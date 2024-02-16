تدهور حالة مراسل الجزيرة أبو عمر بشكل خطير ومناشدات لإنقاذ حياته

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - ناشد الوفد الطبي الأميركي إلى غزة بالمساعدة في نقل مراسل فضائية الجزيرة إسماعيل أبو عمر خارج القطاع لإنقاذ حياته.
وقال الوفد في تصريحات اليوم الجمعة، إن حالة مراسل الجزيرة حرجة جدا.
وأضاف أنه لا إمكانات للوفد من أجل التعامل مع تطور حالة مراسل الجزيرة إسماعيل أبو عمر.
وأشار الوفد إلى وجود مضاعفات خطيرة محتملة يمكن أن تنعكس على حياة إسماعيل أبو عمر.
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