أزمة كبيرة في إسرائيل.. وزراء يهددون نتنياهو بحل مجلس الحرب

أزمة كبيرة في إسرائيل.. وزراء يهددون نتنياهو بحل مجلس الحرب
التاريخ
2/16/2024 3:12:05 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن توترا كبيرا ساد اجتماع مجلس وزراء الحرب أمس الخميس.
وقالت الهيئة إن بيني غانتس وغادي آيزنكوت هددا بنيامين نتنياهو بحل حكومة الحرب إذا استمر باتخاذ قرارات منفردة بشأن "الرهائن" في قطاع غزة.
MENAFN16022024000208011052ID1107862688
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.