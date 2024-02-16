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أزمة كبيرة في إسرائيل.. وزراء يهددون نتنياهو بحل مجلس الحرب

2/16/2024 3:12:05 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن توترا كبيرا ساد اجتماع مجلس وزراء الحرب أمس الخميس.

وقالت الهيئة إن بيني غانتس وغادي آيزنكوت هددا بنيامين نتنياهو بحل حكومة الحرب إذا استمر باتخاذ قرارات منفردة بشأن "الرهائن" في قطاع غزة.

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