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بايدن: لا نرى في التحركات الروسية تهديدا نوويا

2/16/2024 3:12:04 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن الولايات المتحدة لا ترى تهديدا نوويا في الإجراءات الحالية التي تتخذها روسيا.


وكشف بايدن في تصريح متلفز، اليوم الجمعة، جاء على خلفية وفاة المعارض الروسي أليكسي نافالني، عن "الخطر الذي يهدد الأمن القومي" والذي أقلق المؤسسة الأمريكية هذا الأسبوع.


وأكد أنه لا يوجد دليل على أن روسيا تنوي "المضي قدما في فعل أي شيء في الفضاء".


وأشار الرئيس الأمريكي إلى أن روسيا لديها القدرة على إطلاق نظام إلى الفضاء يمكن أن يسبب أضرارا محتملة للأقمار الصناعية، لكن لم يحدث شيء مثل هذا حتى الآن، معربا عن أمله في ألا يحدث.

RT

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