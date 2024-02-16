بايدن: لا نرى في التحركات الروسية تهديدا نوويا

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن الولايات المتحدة لا ترى تهديدا نوويا في الإجراءات الحالية التي تتخذها روسيا.
وكشف بايدن في تصريح متلفز، اليوم الجمعة، جاء على خلفية وفاة المعارض الروسي أليكسي نافالني، عن "الخطر الذي يهدد الأمن القومي" والذي أقلق المؤسسة الأمريكية هذا الأسبوع.
وأكد أنه لا يوجد دليل على أن روسيا تنوي "المضي قدما في فعل أي شيء في الفضاء".
وأشار الرئيس الأمريكي إلى أن روسيا لديها القدرة على إطلاق نظام إلى الفضاء يمكن أن يسبب أضرارا محتملة للأقمار الصناعية، لكن لم يحدث شيء مثل هذا حتى الآن، معربا عن أمله في ألا يحدث.
RT
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