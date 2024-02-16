عاجل وسائل إعلام إسرائيلية تحذر من إثارة الأوضاع بسبب سياسة بن غفير

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - نقلت وسائل إعلام إسرائيلية أن وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير يطالب بعدم السماح للمصلين بالدخول من الضفة الغربية للحرم القدسي خلال شهر رمضان.
وأشارت إلى أن المؤسسة الأمنية تحذر من أن سياسة بن غفير "ستؤدي إلى إثارة قطاعات هي تحت السيطرة بالفعل".
كما أوضحت وسائل الإعلام الإسرائيلية تلك إلى أن هناك نقاشا الأحد المقبل مع بنيامين نتنياهو بشأن المسجد الأقصى بمشاركة بيني غانتس وغادي آيزنكوت وبن غفير.
MENAFN16022024000208011052ID1107862685
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.