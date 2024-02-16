عاجل وسائل إعلام إسرائيلية تحذر من إثارة الأوضاع بسبب سياسة بن غفير

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - نقلت وسائل إعلام إسرائيلية أن وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير يطالب بعدم السماح للمصلين بالدخول من الضفة الغربية للحرم القدسي خلال شهر رمضان.

وأشارت إلى أن المؤسسة الأمنية تحذر من أن سياسة بن غفير "ستؤدي إلى إثارة قطاعات هي تحت السيطرة بالفعل".



كما أوضحت وسائل الإعلام الإسرائيلية تلك إلى أن هناك نقاشا الأحد المقبل مع بنيامين نتنياهو بشأن المسجد الأقصى بمشاركة بيني غانتس وغادي آيزنكوت وبن غفير.