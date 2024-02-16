توقعات بانخفاض التضخم وتراجع النمو في أوروبا

MENAFN - Al-Anbaa) خفضت المفوضية الأوروبية توقعاتها للتضخم والنمو في منطقة اليورو للعام الحالي، الخميس، لافتةً إلى تأثير زيادة أسعار الفائدة على الاقتصاد والأسعار.

وتوقعت المفوضية أن تبلغ نسبة التضخم في الدول العشرين التي تشترك في العملة الموحدة 2.7% في العام 2024، بعدما توقعت في الخريف الماضي أن يبلغ التضخم خلال العام الحالي 3.2%.

وفي مقابلِ النجاح في خفض التضخم، يبدو أن النمو لن يسجل مستوياته المتوقعة. وباتت المفوضية تتوقع حالياً نمواً بنسبة 0.8% هذا العام، بعدما توقعت الخريف الماضي أن يبلغ 1.2% خلال 2024.

وأكد مفوض الاقتصاد في الاتحاد الأوروبي باولو جنتيلوني أن بعد بداية ضعيفة هذا العام، "سيكون الانتعاش المتوقع في 2024 أكثر تواضعاً مما كان متوقعاً قبل ثلاثة أشهر، لكنه سيتسارع تدريجاً بفضل تباطؤ ارتفاع الأسعار، وزيادة الأجور الحقيقية، وقوة سوق العمل الملحوظة".

وتأثّر النمو سلباً بأسعار الفائدة المرتفعة التي فرضها البنك المركزي الأوروبي لتهدئة التضخم القياسي في أعقاب الحرب في أوكرانيا وارتفاع أسعار الطاقة جراءها.

وتُحقّق هذه السياسة نتائج. فقد اقتصر ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية على 2.8% في منطقة اليورو في يناير، بحسب وكالة بيانات "يوروستات" التابعة للاتحاد الأوروبي ما يشكل ثلث الرقم القياسي الذي سجلته في أكتوبر 2022 وبلغ 10.6%.

ولكن توازياً، لامست منطقة اليورو الركود في نهاية العام الماضي اذ لم تسجّل نمواً في ربعه الأخير، بعد انخفاض في النمو بنسبة 0.1% خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر على أساس فصلي. وبشكل عام، يشهد الاقتصاد حالة ركود منذ نحو عام ونصف.

وارتفع الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو بنسبة 0.5% فقط خلال العام 2023 مقارنة بالعام السابق.

توترات جيوسياسية

وأكد باولو جنتيلوني أن "الاقتصاد الأوروبي ترك خلفه عاماً صعباً جداً".

فبالإضافة إلى التشديد النقدي القوي، تباطأ النمو في العام الماضي بسبب تراجع القوة الشرائية للأسر، وتراجع دعم الحكومات لحرصها على تحسين المالية العامة.

ومع ذلك، أوضحت المفوضية في بيان أنّ "الانخفاض في أسعار المواد الأولية للطاقة، وتباطؤ الديناميكية الاقتصادية جعلا التضخم على مسار التراجع بنحو لم يكن متوقعًا".

وتوقع جنتيلوني أن يستمر التضخم في الانخفاض العام المقبل ليصل إلى 2.2%، مقترباً من هدف 2% الذي حدده البنك المركزي الأوروبي. وتوازياً، توقعت المفوضية أن يتعافى النمو مسجلاً 1.5% في العام 2025.

وتتوقع الأسواق المالية أن يخفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة هذا العام، ما قد يؤدي إلى تنشيط الطلب على الائتمان وبالتالي الاستهلاك والاستثمار.

ولكن حذر المفوض التجاري فالديس دومبروفسكيس من أن "المشهد العالمي لا يزال غامضاً جداً". وقال "نراقب من كثب التوترات الجيوسياسية التي قد تؤثر سلباً على النمو والتضخم".



وهذه التوقعات "محاطة بحالة من عدم اليقين" مرتبطة خصوصاً بخطر توسّع النزاع في الشرق الأوسط.

وفي هذا السياق، تجبر الهجمات على السفن في البحر الأحمر شركات الشحن على اتخاذ مسار أطول لنقل البضائع. ويخشى البعض ارتفاع أسعار النفط والغاز.

وقدّرت المفوضية أن "لا يكون لارتفاع تكاليف الشحن في أعقاب الاضطرابات التجارية في البحر الأحمر سوى تأثير هامشي فقط على التضخم". وقالت "مع ذلك، فإن زيادة الاضطرابات قد تسبّب عراقيل جديدة على مستوى العرض، ما قد يؤدي إلى خنق الإنتاج ورفع الأسعار".

كذلك تتابع الشركات الأوروبية بقلق تطور الحرب في أوكرانيا والتي أدت إلى وقف إمدادات الغاز الروسي المنخفض السعر إلى الاتحاد الأوروبي. وأدى الارتفاع الحاد في أسعار الغاز والكهرباء إلى إضعاف قطاعات صناعية بأكملها، مثل قطاعات المواد الكيميائية والمعادن.



