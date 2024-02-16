كل ما يجب معرفته عن الذكاء الاصطناعي في مجال التصنيع

MENAFN - Al-Anbaa) يتمتع الذكاء الاصطناعي بالقدرة على إحداث ثورة في الصناعات التحويلية. تشمل الأمثلة على الإيجابيات المحتملة زيادة الإنتاجية، وانخفاض النفقات، وتحسين الجودة، وانخفاض وقت التوقف عن العمل.

كما يمكن أن يساعد دمج التعلم الآلي وتقنية التعرف على الأنماط في أرض المصنع على تحسين عدة خطوات على طول سلسلة العملية، من الإنتاج إلى مراقبة الجودة والصيانة وغير ذلك الكثير.

ما هو الذكاء الاصطناعي في مجال التصنيع؟

- مع وجود الكثير من البيانات التي يتم إنتاجها يوميًا بواسطة إنترنت الأشياء والمصانع الذكية، فإن للذكاء الاصطناعي العديد من الاستخدامات المحتملة في التصنيع.

- يلجأ المصنعون بشكل متزايد إلى حلول الذكاء الاصطناعي مثل التعلم الآلي والشبكات العصبية للتعلم العميق لتحليل البيانات واتخاذ القرارات بشكل أفضل.

- يمكن استخدام العديد من تطبيقات وفوائد الذكاء الاصطناعي في الإنتاج، بما في ذلك التنبؤ الأكثر دقة بالطلب وتقليل نفايات المواد.

- والشاهد هنا أن الذكاء الاصطناعي والتصنيع يسيران جنبًا إلى جنب حيث يجب على البشر والآلات التعاون بشكل وثيق في بيئات التصنيع.

قطاعات الذكاء الاصطناعي الرئيسية التي تؤثر على التصنيع

الذكاء الاصطناعي هو مصطلح جماعي لقدرات نظام التعلم التي يُنظر إليها على أنها تمثل الذكاء، بما في ذلك التعرف على الصور والفيديو، والنمذجة الإرشادية، والأتمتة الذكية، والمحاكاة المتقدمة، والتحليلات المعقدة، من بين أشياء أخرى كثيرة.

حالات استخدام الذكاء الاصطناعي في تقنيات التصنيع

التعلم الآلي (Machine learning)

استخدام الخوارزميات والبيانات للتعلم الآلي من الأنماط الأساسية دون أن تكون مبرمجة بشكل صريح للقيام بذلك.

التعلم العميق (Deep learning)

مجموعة فرعية من التعلم الآلي تستخدم الشبكات العصبية لتحليل أشياء مثل الصور ومقاطع الفيديو.

الكيانات المستقلة (Autonomous objects)

وكلاء الذكاء الاصطناعي الذين يديرون المهام بأنفسهم، مثل الروبوتات التعاونية أو المركبات المتصلة.

من المتوقع أن ينمو الذكاء الاصطناعي في مجال التصنيع من 1.1 مليار دولار في عام 2020 إلى 16.7 مليار دولار بحلول عام 2026 – وهو معدل نمو سنوي مركب مذهل بنسبة 57 في المائة.

ويعزى النمو بشكل أساسي إلى توافر البيانات الضخمة، وزيادة الأتمتة الصناعية، وتحسين قوة الحوسبة، واستثمارات رأس المال الأكبر.

دور الذكاء الاصطناعي في مجال الصناعة

منع المشاكل المستقبلية

تساعد حلول الذكاء الاصطناعي الشركات المصنعة في تحديد أسباب الأعطال الفنية وعلاجها وضمان عدم تكرارها.

تغيير الزمن الفعلي للإنتاج

مع استخدام النظم الذكية التي تحدد القدرة الإنتاجية المثلى لكل منشأة، وتقليل زمن العمليات الإنتاجية المختلفة، الأمر الذي يؤدي بدوره إلى ارتفاع مستويات كفاءة الإنتاج إلى حدودها القصوى.

التنبؤ بأسعار المواد الخام

يمكن للبرمجيات التي تعمل بالذكاء الاصطناعي أن تتوقع سعر السلع بشكل صحيح أكثر من البشر، كما أنها تتحسن مع مرور الوقت.

ضمان الجودة

باستخدام تقنية رؤية الماكينة، يمكن لأنظمة الذكاء الاصطناعي اكتشاف الانحرافات لأن غالبية العيوب تكون واضحة.

القضاء على الخطأ البشري

تعمل الروبوتات الصناعية على أتمتة العمليات الرتيبة، والقضاء على الخطأ البشري أو تقليله بشكل كبير، وإعادة تركيز انتباه العمال البشريين على جوانب أكثر ربحية من العمل.

دور الذكاء الاصطناعي في القطاع الصناعي

أولًا: إدارة سلاسل التوريد باستخدام الذكاء الاصطناعي

بفضل الذكاء الاصطناعي، يمكن للمصانع إدارة سلاسل التوريد بأكملها بشكل أفضل، بدءًا من التنبؤ بالقدرة الإنتاجية إلى الجرد.

من خلال إنشاء نموذج تنبؤي في الوقت الفعلي لتقييم الموردين ومراقبتهم، قد يتم تنبيه الشركات فور حدوث فشل في سلسلة التوريد.

ثانيًا: المركبات ذاتية القيادة

للمركبات ذاتية القيادة القدرة على أتمتة أرضية المصنع بالكامل، من خطوط التجميع إلى السيور الناقلة. وبالتالي يمكن تحسين عمليات التسليم، وتشغيلها على مدار الساعة، واستكمالها بسرعة أكبر.

ثالثًا: الذكاء الاصطناعي في إدارة المستودعات

يمكن أتمتة جوانب متعددة من إدارة المستودعات باستخدام الذكاء الاصطناعي. حيث يمكن للمصنعين مراقبة غرف التخزين الخاصة بهم باستمرار وتحسين اللوجستيات بفضل التدفق المستمر للبيانات التي يجمعونها.

أيضًا يمكن خفض تكاليف إدارة المستودع، وزيادة الإنتاجية، وستكون هناك حاجة إلى عدد أقل من الأشخاص للقيام بهذه المهمة إذا تم أتمتة مراقبة الجودة والمخزون. ونتيجة لذلك، يمكن للمصنعين زيادة الإيرادات والأرباح.

رابعًا: إدارة الطلبات

تتطلب إدارة الطلبات المرونة في السوق والطلب، وتوقعات المستهلك، وتحولات استراتيجية التصنيع. لتلخيص ذلك، يمكن للمصانع التي تستخدم الأنظمة القائمة على الذكاء الاصطناعي أو روبوتات التصنيع:

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الاستفادة من أجهزة استشعار تتبع المخزون لإنشاء طلبات الشراء على الفور.

- التعامل مع تعقيدات العديد من أنواع الطلبات الواردة من قنوات البيع المختلفة.

- تبسيط وتحسين وضوح إدارة الطلبات والمخزون.

خامسًا: الأمن السيبراني

وفقًا للدراسات، تخسر شركات التصنيع معظم الأموال بسبب الهجمات الإلكترونية ومن ثم يمكن أن يتسبب التوقف في خط الإنتاج في حدوث تداعيات كارثية.

بيد أن حماية المنشآت الصناعية والحد من التعرض للهجوم أصبح أسهل باستخدام أنظمة الأمن السيبراني القائمة على الذكاء الاصطناعي وخوارزميات الكشف عن المخاطر.

في الختام

من الأهمية بمكان دمج الذكاء الاصطناعي في أقرب وقت ممكن لجني فوائد الذكاء الاصطناعي في التصنيع.

ومع ذلك، يتطلب القيام بذلك استثمارًا كبيرًا للوقت والجهد والموارد، بالإضافة إلى تحسين مهارات القوى العاملة لديك.