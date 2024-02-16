Saturday, 17 February 2024 12:22 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


جامعة الكويت تدعو طلبة المرحلة الثانوية المتميزين لزيارة معرض القبول السنوي العاشر

2/16/2024 3:05:50 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) عبدالعزيز الفضلي
دعت جامعة الكويت طلبة المرحلة الثانوية المتميزين لزيارة معرض القبول الجامعي السنوي العاشر والذي سيقام في مجمع الأڤنيوز خلال الفترة من 5 حتى 9 مارس المقبل.
وقالت الجامعة في كتاب وجهته لوكيلة التنمية التربوية والانشطة مريم العنزي وتلقت «الأنباء» نسخة منه إن الهدف من هذا المعرض هو تعريف طلاب المرحلة الثانوية بشروط القبول في جامعة الكويت وكيفية الالتحاق بها والشروط الخاصة بالكليات وطبيعة ومتطلبات الدراسة فيها، راجية اتخاذ ما ترونه مناسبا نحو التعميم على المدارس الثانوية الحكومية لتواجد طلبتها المتميزين وموظفي الإرشاد في الفترة الصباحية ومدى إمكانية توفير حافلات للمدارس للقيام بزيارة المعرض، كما يمكنهم زيارة المعرض في الفترة المسائية مع أولياء أمورهم للاستفادة من المعلومات المقدمة فيه.

MENAFN16022024000130011022ID1107862625

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث