نهج ثوري يحافظ على خصوصية البيانات الطبية

طور باحثون في جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية، نهجاً للتعلم الآلي يحافظ على الخصوصية، يسمى PPML-Omics، لمواجهة التحدي المتمثل في حماية الخصوصية الفردية أثناء استخدام الذكاء الاصطناعي لتحليل البيانات الجينومية للأبحاث الطبية.

وبحسب الدراسة المنشورة في مجلة «ساينس أدفانسيس»، فإن أساليب الحفاظ على الخصوصية التقليدية تتضمن تشفير البيانات، لكن هذا يؤدي إلى أعباء حسابية ثقيلة؛ بينما دمج نهج الفريق خوارزمية خلط لا مركزية لتحقيق توازن أفضل بين الحفاظ على الخصوصية وتحسين أداء النموذج.

وأظهر نهج PPML-Omics كفاءة في تدريب نماذج التعلم العميق على المهام المتعددة المهام الصعبة، وأثبت قوته في مواجهة الهجمات الإلكترونية، مما يوفر حماية محسنة للخصوصية في تحليل البيانات الطبية الحيوية.

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