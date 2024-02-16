نهج ثوري يحافظ على خصوصية البيانات الطبية

(MENAFN
- Al-Bayan)
طور باحثون في جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية، نهجاً للتعلم الآلي يحافظ على الخصوصية، يسمى PPML-Omics، لمواجهة التحدي المتمثل في حماية الخصوصية الفردية أثناء استخدام الذكاء الاصطناعي لتحليل البيانات الجينومية للأبحاث الطبية.
وبحسب الدراسة المنشورة في مجلة «ساينس أدفانسيس»، فإن أساليب الحفاظ على الخصوصية التقليدية تتضمن تشفير البيانات، لكن هذا يؤدي إلى أعباء حسابية ثقيلة؛ بينما دمج نهج الفريق خوارزمية خلط لا مركزية لتحقيق توازن أفضل بين الحفاظ على الخصوصية وتحسين أداء النموذج.
وأظهر نهج PPML-Omics كفاءة في تدريب نماذج التعلم العميق على المهام المتعددة المهام الصعبة، وأثبت قوته في مواجهة الهجمات الإلكترونية، مما يوفر حماية محسنة للخصوصية في تحليل البيانات الطبية الحيوية.
تابعوا البيان الصحي عبر غوغل نيوز
MENAFN16022024000110011019ID1107862600
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.