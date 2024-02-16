غنتوت ومهرة في تمهيدي الكأس الذهبية للبولو غداً



تستأنف غداً منافسات بطولة كأس دبي الذهبية للبولو 2024 منافساتها، بإقامة مباراة بين فريقي «غنتوت» و«مهرة اياكس للاستثمار» على ملاعب نادي ومنتجع الحبتور للبولو والفروسية ضمن الدور التمهيدي بطموح التعويض وتجميل الصورة.

وتستكمل البطولة منافساتها

بعد غداً بإقامة مباراتين ويلعب «ذئاب دبي كافو» و«بنجاش» في المباراة الأولى، و«الإمارات» والحبتور في المباراة الثانية.

ويملك فريقا «ذئاب دبي كافو» و«بنجاش» الأفضلية في المنافسة على لقب البطولة، في ظل تحقيقهما انتصارين متتاليين في مباراتين، وفوز أي منهما سيقربه أكثر من الصدارة.



وتقود سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم فريق الإمارات أمام فريق الحبتور، ويضم فريق الإمارات لوكاس مونتيفردي جونيور وتومي بيريسفورد وفيديريكو فون بوتوبسكي ويمثل فريق الحبتور كل من محمد الحبتور وخوان جوريش وخوسيه أرايا وباتيستا بايوجار.

وكان فريق «الذئاب» بقيادة حبتور الحبتور خطف فوزاً غالياً على منافسه القوي فريق الإمارات وبفارق هدف واحد وبنتيجة 11 هدفاً مقابل 10 أهداف بعد مباراة قوية ومثيرة ليلحق بالصدارة متساوياً مع فريق بنجاش برصيد

فوزين.

تشارك في البطولة، 6 فرق وبتصنيف «20 جول»، وتستمر منافساتها حتى 24 الجاري.

وتقام بطولة كأس دبي الذهبية للبولو، إحدى بطولات سلسلة بطولات كأس دبي الذهبية، تحت مظلة رابطة البولو العالمية، «WPT»، وبالتعاون مع اتحاد الإمارات للبولو ومجلس دبي الرياضي، ويعد تصنيفها «هانديكاب 20 جول»، هو الأعلى في الشرق الأوسط.

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