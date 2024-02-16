ثنائية للسورية شام الأسد في انطلاقة كأس حاكم الشارقة الدولية لقفز الحواجز

أحرزت الفارسة السورية شام الأسد ثنائية قوية في انطلاقة منافسات بطولة كأس صاحب السمو حاكم الشارقة الدولية لقفز الحواجز من فئة الخمس نجوم، التي تتزامن معها بطولة دولية من فئة النجمتين، وتقام فعالياتها على ميادين نادي الشارقة للفروسية والسباق، وتشتمل البطولة على 16 منافسة، منها 7 منافسات من فئة الخمس نجوم، وتختتم بمنافسة كأس البطولة، وضمنها الجولة التأهيلية الرابعة الأخيرة التي تستضيفها الإمارات في إطار بطولات الدوري العربي التأهيلي لكأس العالم لقفز الحواجز.

جاءت منافسات البطولة الدولية من فئة النجمتين بمواصفات الجولة الواحدة برعاية نادي الشارقة للفروسية، وصمم مسارها بحواجز بلغ ارتفاعها 125 سم على ميدان الصالة المغطاة تنافس فيها 95 فارساً وفارسة، ونجح 23 فارساً في إكمال الجولة دون خطأ، وتقدمتهم على منصة التتويج الفارسة السورية شام الأسد على صهوة الجواد «أورتماك دو أبايي»، وأنهت معه الجولة في زمن بلغ 51.41 ثانية، وتوج بجائزة المركز الثاني الفارس السوري محمد فادي الزبيبي مع الجواد «شانيل بوي»، يليه فارس نادي الشارقة للفروسية والسباق الناشئ محمد سعيد الغرير مع الجواد «إيكاروس».

وواصلت الفارسة السورية شام الأسد تألقها، وأكملت الثنائية بالفوز بصدارة المنافسة التأهيلية لجائزة بطولة النجمتين برعاية لونجين بمواصفات الجولة الواحدة على صهوة جوادها «شابيو تب إن» في زمن سريع بلغ 56.50 ثانية، وتوج بجائزة المركز الثاني الفارس المغربي عبدالكبير ودّار مع الجواد «إسطنبول في إتش»، ونال جائزة المركز الثالث الفارس الأولمبي السعودي رمزي الدهامي بصحبة الجواد «هاي كواليتي».

تجميع النقاط

ونال الفارس السوري محمد فادي الزبيبي مع الجواد «شانيل بوي» المركز الأول في منافسة تجميع النقاط بـ«الجوكر» في زمن بلغ 46.28 ثانية، وسيطر فرسان الإمارات على المراكز من الثاني وحتى الرابع، وتوج بجائزة المركز الثاني الفارس سالم خميس السويدي مع الفرس «شيمبرلي 23»، ونال جائزة المركز الثالث فارس نادي الشارقة للفروسية والسباق الناشئ محمد حمد الكربي على صهوة الفرس «شانتال»

وبرعاية هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة أقيمت المنافسة التأهيلية الثانية لمنافسة الجائزة الكبرى للبطولة الدولية من فئة النجمتين بمواصفات الجولة الواحدة، وتوج الفارس البلجيكي عبدالقادر سعيد مع الفرس «أتنسلي» بجائزة المركز الأول في 61.22 ثانية، وحاز جائزة المركز الثاني الفارس الإيطالي لوكا كواتان مع الفرس «كاسيرانا»، وحازت جائزة المركز الثالث الفارسة السورية آية حمشو مع الجواد «دي إكس بي ليجند».

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز