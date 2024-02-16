الجزيرة يتخطى اختبار العربي بصعوبة إلى ربع نهائي كأس رئيس الدولة

تخطى الجزيرة بصعوبة عقبة ضيفه "العربي" وفاز عليه بهدف فرناندو لوكاس في الدقيقة 45+1 من عمر اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم بدور الستة عشر من بطولة كاس رئيس الدولة لكرة القدم، بعد مباراة قوية من الفريقين، نال عبرها الفائز بطاقة التأهل إلى ربع النهائي الذي يتحدد مساره حسب القرعة بين الفرق المتاهلة.

وخلال اللقاء قدم العربي الذي ينشط في دوري الدرجة الأولى، مستوى جيدا عكس رغبته في تحقيق المفاجأة والتفوق على مضيفه، ونجح بمجهود كبير في تهديد مرمى الجزيرة بعدة فرص منها ضربة رأسية أصطدمت بالقائم وتهديفة نجح علي خصيف حارس المرمى في التصدي لها.



ورغم تميز العربي في اللقاء، لكن الجزيرة نجح بخبرة لاعبيه في صناعة عدة فرص ونيل الأفضلية بالسيطرة على الكرة خاصة خلال الشوط الأول، وحقق هدفه من اللقاء بالفوز على ضيفه تحت قيادة مدربه الروماني ميريل رادوي في أول مهمة رسمية له بعد توليه مهمة التدريب الشهر الماضي.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز