منتخبا رجبي الإمارات يتأهلان إلى نصف نهائي «عربية الطائف»

نجح منتخبا الإمارات للرجبي للرجال والسيدات، في التأهل إلى نصف نهائي البطولة العربية للسباعيات التاسعة للرجال والرابعة للسيدات، التي انطلقت اليوم وتختتم غداً، بمدينة الملك فهد الرياضية في الطائف السعودية، والتي ينظمها الاتحاد العربي للعبة، بالتعاون مع الاتحاد السعودي، بمشاركة 17 منتخباً، من بينها 9 منتخبات في مسابقة الرجال و8 منتخبات للسيدات.

وجاء ذلك بعد المستوى الرائع الذي قدمه المنتخبان، حيث بدأ «رجال الرجبي» مشواره بالفوز على نظيره العراقي بنتيجة 43 مقابل 5، وفي المباراة الثانية تمكن منتخب الإمارات من الفوز على مصر بنتيجة 26-0 ليضمن تأهله إلى نصف النهائي عن المجموعة الأولى وقبل خوض مباراته الأخيرة بالدور التمهيدي مع الأردن.

أما منتخب السيدات فقد تأهل إلى نصف النهائي بعد الفوز على منتخب لبنان بنتيجة 29-صفر، وأعقبه بالفوز على ليبيا 26-0، ليضمن التأهل عن المجموعة الثانية قبل مواجهة مصر في الجولة الأخيرة.

وقامت مريم جابر آل علي نائب القنصل العام للدولة في جدة، بزيارة بعثة منتخب الإمارات والتقت بلاعبي ولاعبات المنتخب ورافقتها خديجة العامري سكرتير القنصل العام، وأشادت بجهودهم في اللعبة وحضت الجميع على بذل مزيد من الجهد سعياً للمنافسة القوية على لقب البطولة خاصة وأن منتخب الرجال بطل الدورة الماضية والسيدات سبق وأن حقق الميدالية الفضية للبطولة العربية الأخيرة التي أقيمت بمدينة العين.

ووجه محمد سلطان الزعابي رئيس البعثة الشكر إلى نائب القنصل العام للدولة في جدة على هذه الزيارة التي ترفع من الروح المعنوية للاعبين واللاعبات، وقال:«هذا ليس بغريب على أبناء الإمارات في السلك الدبلوماسي، ودائماً ما نلتقي بهم في كل المشاركات الخارجية لمنتخبات الإمارات».

قرارات

وتقرر خلال اجتماعات الجمعية العمومية العادية للاتحاد العربي للرجبي، التي عقدت الخميس في مدينة الطائف السعودية، برئاسة قيس الظالعي أن تستضيف جمهورية مصر العربية النسختين المقبلتين من البطولة العربية لسباعيات الرجبي «العاشرة للرجال»، و«الخامسة للسيدات»، واللتان تقاما في عامّي 2025 و2026..

حضر الاجتماع الذي ترأسه قيس الظالعي ممثلو 12 اتحاداً وطنياً هم: علي الدجاني رئيس الاتحاد السعودي، حسام صاحب رئيس الاتحاد المصري، وعزيز بو خلف رئيس اللجنة الأردنية للرجبي وفريق هزاع رئيس الاتحاد العراقي، وهشام أويجا رئيس وفد المغرب وأسامه حسين رئيس الاتحاد السوداني، وحليم البرتاجي نائب رئيس الاتحاد التونسي، ومحمد سلطان الزعابي أمين عام اتحاد الإمارات، والدكتور شادي عبدالعزيز مستشار رئيس الاتحاد العربي، وحمدان سليمان المدير التنفيذي للاتحاد العربي للرجبي كما حضر الاجتماع سعود النعيمي وفوزية فريدون عضوا اتحاد الإمارات وعبدالعزيز بن سلطان من الاتحاد السعودي.

وناقش الاجتماع مقترحات الاتحادات الأعضاء بشأن تطوير اللعبة، واعتماد الحساب الختامي والتقرير الإداري للاتحاد، وتقرير اللجنة التنفيذية عن أعمال الاتحاد بالفترة الماضية، واعتماد محضر اجتماع اللجنة التنفيذية السابق، وموعد ومكان اجتماع الجمعية العمومية العادية المقبلة.

وشهدت الجمعية العمومية عدة قرارات، فبجانب إسناد التنظيم لمصر لنسختين متتاليتين، تقرر أيضاً تشكيل فريق عمل فني لدراسة أهلية مشاركة اللاعبين في البطولات المقبلة.

وأكد قيس الظالعي رئيس الاتحاد العربي أن مشاركة 17 منتخباً في النسخة الحالية من البطولة العربية للسيدات والرجال تؤكد أن الاتحاد العربي ماضٍ بنجاح في تطوير اللعبة، لاسيما من ناحية تطور عدد المنتخبات وكذلك اللاعبين واللاعبات، وهو ما يتجلى في ارتفاع عدد المشاركين في البطولة العربية من 4 دول بنسخة البحر الأحمر عام 2016 إلى 18 منتخباً يمثلون 12 دولة في النسخة الحالية.

وقال الظالعي: ارتفاع عدد المشاركين أصبح يمثل ضغطاً على الدولة المستضيفة، ولذا اتفقنا على أن يكون هناك لجنة إشراف يتم تشكيلها قبل كل دورة، بهدف تسهيل مهمة التنظيم وترتيب كافة الأمور اللوجيستية، والبطولة الحالية مميزة من كافة النواحي الفنية والإدارية والهدف الأسمى هو تطوير اللعبة عربياً وممارسيها من الجنسين.

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