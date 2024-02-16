رسمياً.. تغيير ملعب مباراة الهلال السعودي وضيفه سباهان الإيراني في إياب دور الـ16 لدوري أبطال آسيا

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم اليوم الجمعة نقل مباراة نادي الهلال السعودي ضد ضيفه سباهان أصفهان الإيراني في إياب دور الـ16 لدوري أبطال آسيا، إلى ملعب "المملكة أرينا".

ويأتي هذا القرار، بعدما وافقت لجنة المسابقات بالاتحاد السعودي لكرة القدم، يوم أمس الخميس، الموافقة على نقل مباريات الهلال "الزعيم" ضمن دوري "روشن" إلى ملعبه الجديد "المملكة أرينا".

وكان من المقرر أن تقام المباراة الإياب المرتقبة بين الفريقين السعودي وضيفه الإيراني، مساء الخميس المقبل، على استاد الأمير فيصل بن فهد "الملز"، في العاصمة السعودية الرياض.

ولكن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، وافق أيضا على نقل مباراة الهلال وسباهان إلى ملعب "المملكة أرينا".

وخطف الهلال السعودي، فوزا مثيرا، من مضيفه فريق سباهان أصفهان الإيراني، بثلاثة أهداف مقابل هدف، فى المباراة التى جمعتهما مساء الخميس، على ملعب نقش جهان بمدينة أصفهان، في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال آسيا.

وأنهى فريق سباهان أصفهان، الشوط الأول من اللقاء متفوقا بهدف نظيف، سجله اللاعب رامين رضائيان، فى الدقيقة 37.

ونجح البرازيلي مالكوم، فى تعديل النتيجة لفريق الهلال، فى الدقيقة 57 من زمن اللقاء، قبل أن يتعرض لاعب الفريق الإيراني، محمد دانشكر، فى الدقيقة 76 من عمر اللقاء.

ونجح فريق الزعيم فى تسجيل هدفين خلال الوقت بدلا من الضائع للمباراة عن طريق ألكسندر ميتروفيتش وعبد الله الحمدان فى الدقيقتين الرابعة والسابعة.

والتقى نادي الهلال السعودي، مع سباهان، في دوري أبطال آسيا، 4 مرات، نجح في الفوز خلال مواجهة وحيدة، فى حين خسر لقائين، وتعادل في مرة واحدة.

وتأهل فريق الهلال بعد تصدره لمجموعته في دور المجموعات برصيد 16 نقطة بينما تأهل اصفهان كثاني مجموعته برصيد 10 نقاط، ويدخل مباراة اليوم بعد الفوز على النصر 2-0 الخميس الماضي، في نهائي كأس موسم الرياض والتي كانت تجمع إلي جانبهما فريق إنتر ميامي الأمريكي.

يذكر أن ملعب "المملكة أرينا" استضاف بطولة كأس موسم الرياض 2024، والذي شهد تتويج نادي الهلال باللقب على حساب النصر، بفوزه عليه بهدفين من دون رد.





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