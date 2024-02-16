مونديال الشاطئية.. بيلاروسيا تتخطى السنغال وتنتزع صدارة الثالثة

انتزع منتخب بيلاروسيا صدارة المجموعة الثالثة في مونديال كرة القدم الشاطئية "الإمارات 2024"، بفارق الأهداف أمام نظيره الياباني، مستفيداً من فوزه اليوم على منتخب السنغال حامل لقب البطولة الإفريقية 6-4 على ملعب حي دبي للتصميم.

ويتساوى منتخب بيلاروسيا مع منتخب اليابان الفائز على كولومبيا 3-2، برصيد 3 نقاط لكل منهما بعد انتهاء الجولة الأولى في المجموعة، مقابل صفر من النقاط لكل من منتخبي السنغال وكولومبيا.

ووضع اللاعب هابون منتخب بيلاروسيا في المقدمة من ضربة جزاء بعد أفضلية هجومية مبكرة أمام المرمى السنغالي.

واستعاد منتخب السنغال توازنه في الشوط الثاني ليحقق التعادل من ضربة حرة سددها اللاعب عمار سامب، ليرد إبهار بريشتسل بالهدف الثاني لمنتخب بيلاروسيا ثم أحرز زميله هابون الهدف الثالث.

وقلص اللاعب مانديون دياني النتيجة بإحراز الهدف الثاني ليرد منتخب بيلاروسيا بالهدف الرابع عن طريق اللاعب إبهار بريشتسل" ثنائية"، قبل أن يوسع زميله يوري بيتاروسكي النتيجة بالهدف الخامس.

وأندفع السنغاليون بمحاولات مستميتة لتقليص النتيجة، ليرد لاعب بيلاروسيا هابون بإحراز الهدف السادس في المباراة والثالث له "هاتريك" من ركلة حرة، ثم قلص اللاعب راؤول مندي النتيجة بالهدف الثالث من ركلة جزاء، وتبعه زميله دياني بالهدف الرابع لتصبح النتيجة 6-4 مع صافرة نهاية المباراة.

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