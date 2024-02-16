12.8 مليار درهم تصرفات عقارات دبي في أسبوع

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي الأسبوع الماضي 12.8 مليار درهم عبر 3304 صفقات، حيث شهدت الدائرة تسجيل 2552 مبايعة بقيمة 9.9 مليارات درهم، و619 صفقة رهون عقارية بقيمة 1.8 مليار درهم و133 معاملة هبة بقيمة 1.09 مليار درهم.

على الخارطة

واستحوذت المبيعات الجاهزة على الحصة الأكبر من الصفقات بواقع 1184 صفقة بقيمة 7.2 مليارات درهم (72.3% من الإجمالي) ، فيما بلغت قيمة المبيعات على المخطط 2.7 مليار درهم (27.6% من الإجمالي) عبر 1368 صفقة.

وحلت منطقة مجمع دبي للاستثمار الثاني في الصدارة من حيث قيمة المبايعات بـ 3.5 مليارات درهم عبر 3 صفقات، وجاءت ثانياً منطقة دبي الملاحية بـ 465 مليون درهم عبر 254 صفقة، وثالثاً منطقة الخليج التجاري بـ 463 مليون درهم عبر 173 صفقة، ورابعاً منطقة قرية جميرا الدائرية بـ 377 مليون درهم عبر 286 صفقة، وخامساً منطقة نخلة جميرا بـ 304 ملايين درهم عبر 34 صفقة.

أبرز الصفقات

وكان هذا الأسبوع حافلاً بالصفقات الكبيرة، حيث شهد بيع قطعة أرض في منطقة مجمع دبي للاستثمار الثاني بقيمة 3.59 مليارات درهم تبلغ مساحتها 59.6 مليون قدم مربعة، إلى جانب صفقة بيع شقة على المخطط في منطقة جزيرة 2 بقيمة 137 مليون درهم ضمن مشروع بولغاري لايت هاوس، وكذلك بيع أرض سكنية في منطقة الخليج التجاري بقيمة 121 مليون درهم.





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