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«داماك» تضيف وسائل ترفيه جديدة إلى مشروع «هيلز 2»

2/16/2024 3:00:27 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلنت «داماك هيلز 2»، المجتمع الرئيسي الثاني لشركة «داماك» العقارية، عن مجموعة جديدة من وسائل الترفيه والراحة الجديدة والمحسنة التي ترتقي بتجربة المعيشة لسكانه، وستوفر أجواء ساحلية مميزة.

وتضفي هذه المرافق الجديدة في مجتمع «داماك هيلز 2» الواسع، تجربة معيشة جديدة وشيقة لأسلوب الحياة ضمن المجتمعات السكنية في دبي، وتوفر للسكان والزوار أفضل خيارات المعيشة التي تجمع بين الاسترخاء والترفيه وجمال الطبيعة.

في هذا الصدد، أصبح «داماك هيلز 2» أول مجتمع سكني في الإمارات يضم حديقة للطيور، وستتاح للمقيمين والزوار فرصة اكتشاف عجائب الطبيعة من خلال حديقة الطيور المميزة هذه، والتي تحتضن العديد من أنواع الطيور.

وينقسم مجتمع «داماك هيلز 2» إلى ثلاث مناطق توفر للسكان على مختلف أعمارهم عروضاً ترفيهية رائعة. ويتميز المجتمع، الذي يعيش فيه أكثر من 30.000 ساكن، بوجود حديقة «سنترال بارك» وحديقة «ديستريكت بارك» و«حديقة النزهات»، مما يوفر أنشطة فريدة للسكان على مدار العام.
وقال محمد الطحاينة، المدير العام للمشاريع في «داماك العقارية»: نحن ملتزمون بمواصلة تعزيز تجربة المعيشة للمقيمين والزوار في «داماك هيلز 2»، إذ تعكس هذه المرافق الجديدة التزامنا بتقديم مجتمع مرحب ومزدهر في دبي. إن تقديم هذه المرافق الاستثنائية يعتبر بمثابة ترسيخ لتفانينا بتوفير مزيج متناغم من الفخامة والترفيه والراحة.

وكانت «داماك» قد أطلقت مجتمع «داماك هيلز 2» عام 2014. وبعد النجاح الكبير لمجتمعي «داماك هيلز» و«داماك هيلز 2»، أطلقت «داماك» مجتمعها الرئيسي الثالث «داماك لاجونز» في أواخر عام 2021.

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