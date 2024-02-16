كبرى الشركات العالمية تتنافس على فتح أسواق جديدة خلال «جلفود»

تتنافس كبرى الشركات العالمية على فتح أسواق جديدة خلال فعاليات الدورة الـ29 من «جلفود»، أضخم المعارض السنوية في قطاع الأغذية والمشروبات على مستوى العالم، وذلك خلال الفترة من 19 وحتى 23 فبراير الجاري، حيث تسعى لإقامة علاقات تجارية حقيقية مع وجود خطط لعقد صفقات تجارية تتجاوز قيمتها 12 مليار دولار، بمشاركة أكثر من 5500 جهة عارضة.

ويركز صناع السياسات وقادة قطاع الأغذية والمشروبات على مستوى العالم اهتماماتهم على الدور الكبير لأنظمة الغذاء العالمية، وسبل الارتقاء بهذه الأنظمة، لضمان توفر الغذاء في ظل تزايد عدد سكان العالم بصورة مستمرة، إلى جانب تكثيف الجهود لمواجهة الأزمات في المستقبل، من خلال تعزيز المرونة والحد من تداعيات التغيّر المناخي.

ويسلط المعرض الضوء على الابتكارات في مجال التكنولوجيا الزراعية (وهي سوق من المتوقع أن يتضاعف حجمها تقريباً بحلول عام 2030)، والاستخدام المتزايد لتقنيات الذكاء الاصطناعي في إنتاج الأغذية، والتقليل من فقد الطعام وهدره، الذي تصل نسبته إلى أكثر من ثلث إنتاج الغذاء العالمي، إضافة إلى مناقشة دور الشراكات الخاصة والاستثمار في بدائل البروتينات، مثل اللحوم المصنّعة، في الحد من الحرمان الغذائي وتأمين الغذاء لسكان العالم حتى عام 2050 وما بعده.

شركة أمريكية

وقد أعلنت الشركة الأمريكية للتجارة الدولية عن مشاركتها في المعرض، حيث تأتي مشاركتها بهدف استكشاف آفاق الأسواق العالمية والفرص التجارية وإقامة شراكات جديدة، وتبادل الخبرات والمعارف مع الشركات المتخصصة في قطاع الأغذية والمشروبات، وهو ما يتناغم مع استراتيجيتها التوسعية حول العالم، حيث تصدر الشركة منتجاتها إلى أكثر من 85 دولة، من بينها 14 دولة في منطقة الشرق الأوسط، وذلك من خلال شبكة توزيع عالمية وسلاسل توريد وإمداد واسعة النطاق تمكنها من تلبية احتياجات المستهلك من المنتجات الغذائية المصنعة في الولايات المتحدة الأمريكية.

وأكد عمران محمد، المدير التنفيذي للعمليات في الشركة، أن وجود الشركة في المعرض الدولي يأتي في إطار التزامها بتلبية احتياجات المستهلكين في منطقة الشرق الأوسط. وقال: «يمثل معرض «جلفود» منصة مثالية للتعريف بقائمة العلامات التجارية التي تتعامل مع الشركة الأمريكية للتجارة الدولية، إضافة إلى تشكيلة المنتجات الغذائية العضوية التي نقوم بتصديرها إلى كل أنحاء العالم، فضلاً عن إبراز ما تمتلكه الشركة من إمكانات وقدرات في تلبية متطلبات المستهلكين من المنتجات الغذائية التي تمتاز بجودتها العالية وتوافقها مع أفضل المعايير العالمية»، مشيراً إلى أن الشراكة مع «براغ» تعكس توجهات الشركة وأهدافها الرامية إلى تقديم أفضل المنتجات للمستهلكين؛ ما يسهم في رفع مستوى ثقتهم بها.

منتجات أسكتلندية

كما تشارك أسكتلندا في الحدث، حيث تعرض 15 شركة ومنظمة أفضل منتجاتها من الأغذية والمشروبات ضمن نشاطات الهيئة الأسكتلندية للتنمية الدولية.

وقال جيمس كيتنغ، المدير الإقليمي للهيئة الأسكتلندية للتنمية الدولية: «تؤكد مشاركتنا من جديد في معرض جلفود مدى التزامنا تجاه عرض أفضل الأغذية والمشروبات التي تقدمها أسكتلندا للمنطقة. وبالتعاون مع زملائنا في شراكة الأغذية والمشروبات الأسكتلندية وهيئة المأكولات البحرية الأسكتلندية، وهيئة جودة اللحوم الأسكتلندية، تمكنت مجموعة واسعة من الشركات المختصة من المشاركة في الفعالية لهذا العام. ونتطلع إلى التواصل مع أبرز شركائنا التجاريين والموزعين وقادة القطاع خلال الفعالية من أجل تعزيز شراكاتنا القائمة وعقد شراكات جديدة».

وتشارك أسكتلندا خلال فعاليات «جلفود 2024» ضمن جناح خاص، حيث تعرض مجموعة من أجود الأغذية والمشروبات من أسكتلندا تقدمها 15 شركة مشاركة. وتؤكد مشاركة أسكتلندا في المعرض ريادتها في إنتاج الأغذية والمشروبات المستدامة، إذ يعتبر قطاع الأغذية والمشروبات أكبر قطاعات التصدير في الدولة، وتقترب قيمة صادراتها إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من 350 مليون جنيه إسترليني كل عام. وتتشارك الإمارات وأسكتلندا تاريخاً طويلاً من العلاقات التجارية والاستيراد والتصدير، بينما تعد كلاهما وجهة بارزة في التميز الغذائي.

إيطاليا

كذلك أعلنت وكالة التجارة الإيطالية عن مشاركتها في المعرض، حيث يسلط الجناح الإيطالي، الذي سيضم أكثر من 200 شركة من مصنعي ومنتجي الأغذية، الضوء على المنتجات الغذائية الزراعية تحت شعار «صنع في إيطاليا»، إضافة إلى مشاركة 15 طاهياً إيطالياً لتجربة تذوق الأغذية الإيطالية. وفي عام 2023، شهدت صادرات الأغذية الإيطالية إلى الإمارات نمواً ملحوظاً، بنسبة بلغت 9.2% حتى أكتوبر 2023؛ ما يعزز مكانة إيطاليا بوصفها مزوداً رئيسياً للمنتجات الغذائية في الدولة.

وقال لورينزو فنارا، سفير إيطاليا لدى الدولة، إن المشاركة الإيطالية في معرض جلفود في دبي بأكثر من 200 شركة وطنية تعكس ما تتميز به المنتجات الإيطالية من الأصالة والجودة العالمية تمثل علامة «صنع في إيطاليا»، لافتاً إلى أن دولة الإمارات تمثل سوقاً مهماً لصادرات الأغذية الإيطالية، وفرصة مهمة لشركات بلاده لإقامة شراكات جديدة مع الشركاء الإماراتيين.

من جهته، قال فاليريو سولداني، المفوض التجاري الإيطالي لدى الدولة، إن صادرات بلاده إلى الإمارات ارتفعت بنسبة 40% على أساس سنوي بقيمة 419 مليون يورو في ديسمبر 2022 مع زيادة الطلب على الأغذية والمنتجات الزراعية الإيطالية، مع مواصلة النمو إلى 376.7 مليون يورو حتى أكتوبر من عام 2023؛ ما يعكس نمواً ملحوظاً بنسبة 9.2% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022.





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