189.5 مليار يورو إيرادات قياسية لـ «ستيلانتيس» في 2023

أعلنت مجموعة «ستيلانتيس» عن نتائج مالية قياسية لعام 2023، مسجلة ارتفاعاً بنسبة 6% في صافي الإيرادات على أساس سنوي ليبلغ 189.5 مليار يورو، وارتفع صافي الأرباح بنسبة قدرها 11% ليبلغ 18.6 مليار يورو، وزادت السيولة النقدية الحرة الصناعية بنسبة قدرها 19% على أساس سنوي لتصل إلى 12.9 مليار يورو.

كما ارتفعت مبيعات السيارات الكهربائية التي تعمل بالبطارية على مستوى العالم بنسبة بلغت 21% على أساس سنوي، وارتفعت مبيعات المركبات الكهربائية الخفيفة بنسبة 27% على أساس سنوي، مع تصدر المركبات الكهربائية الهجينة القابلة للشحن المبيعات في الولايات المتحدة، وحلت المركبات الكهربائية الخفيفة في المرتبة الثانية في الولايات المتحدة.

ولا تزال «ستيلانتيس» تتخذ المسار الصحيح للوصول إلى هدفها المتمثل في الوصول إلى صافي صفر كربون بحلول عام 2038 مع خفض الانبعاثات بنسبة 20% في عام 2023. ومع السعي إلى أن تصبح الشركة الأولى في مستويات رضا العملاء، فقد حققت «ستيلانتيس» انخفاضاً بمستوى يتجاوز 40 % في معدلات ظهور عيوب في السيارة بعد ثلاثة أشهر من التسليم للعميل، مقارنة بعام 2021.

وبتبنيها نموذج الاستهلاك الدائري، افتتحت الشركة أول مركز للاقتصاد الدائري لها في إيطاليا، وذلك بإنشاء مركز للتميز يهدف إلى عمليات استعادة المواد وإعادة استخدامها بشكل مستدام. وحققت الشركة نمواً في المبيعات بنسبة قدرها 18 % على أساس سنوي، كما أطلقت خطة شراء أسهم الموظفين في إيطاليا وفرنسا وستوسع نطاقها لتشمل دولاً أخرى خلال عام 2024.

وقال كارلوس تافاريس، المدير التنفيذي: «في الوقت الذي تجاوزنا فيه ثلاث سنوات منذ تأسيس ستيلانتيس، أتوجه بجزيل الشكر لفرقنا التي تؤدي أعمالها بأعلى مستويات الإتقان، وتسهم على نحو كبير في قصة نمونا حتى عندما نواجه أعتى المصاعب، ورغم الانتقادات المجحفة التي تصدر من بعض المساهمين. تعكس النتائج المالية القياسية لهذا العام مكانتنا الريادية عالمياً في قطاع السيارات، وسنواصل ترسيخ هذه المكانة بينما نتطلع قُدماً لعام 2024 المضطرب. وبفضل التكنولوجيا المرنة وخارطة طريق المنتجات، فإننا مستعدون للتعامل مع مختلف السيناريوهات التي قد تظهر ومواصلة تحقيق أهداف خطتنا الاستراتيجية Dare Forward 2030».

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