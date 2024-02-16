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36 % نمو مبيعات «جينيسيس» الإمارات خلال 2023

2/16/2024 3:00:27 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلنت شركة «جينيسيس» الإمارات من شركة جمعة الماجد عن أدائها الاستثنائي في عام 2023، المتمثل بزيادة كبيرة في المبيعات بنسبة 36 %، كما حصلت الشركة على جائزة «أفضل أداء» للعام الثاني على التوالي.

وقال سليمان الزبن، رئيس «جينيسيس» في الإمارات: كان 2023 عاماً استثنائياً في تحقيق رضا عملائنا، واصلنا خلاله سعينا الدؤوب لتصميم خدماتٍ مخصصة لتلبية احتياجاتهم، وفخورون بالنمو الذي حققناه في «جينيسيس»، ونعرب عن امتناننا لعملائنا على دعمهم المستمر الذي ساعدنا في الحفاظ على مكانتنا في المنطقة، ونرى بالفعل فرصاً مبهرة للنمو والتطوّر منذ بداية هذا العام، ونتطلّع لتحقيق المزيد من النجاحات في عام 2024.

من جانبه، قال عمر الزبيدي، الرئيس التنفيذي، جينيسيس الشرق الأوسط وأفريقيا: تعكس إنجازاتنا لعام 2023 التزامنا بالتصميم المبتكر وتعزيز رضا العملاء، ونحن نؤكد استمرارنا في السعي نحو تحقيق المزيد من النجاحات والإنجازات.

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