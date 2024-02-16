36 % نمو مبيعات «جينيسيس» الإمارات خلال 2023

(MENAFN
- Al-Bayan)
أعلنت شركة «جينيسيس» الإمارات من شركة جمعة الماجد عن أدائها الاستثنائي في عام 2023، المتمثل بزيادة كبيرة في المبيعات بنسبة 36 %، كما حصلت الشركة على جائزة «أفضل أداء» للعام الثاني على التوالي.
وقال سليمان الزبن، رئيس «جينيسيس» في الإمارات: كان 2023 عاماً استثنائياً في تحقيق رضا عملائنا، واصلنا خلاله سعينا الدؤوب لتصميم خدماتٍ مخصصة لتلبية احتياجاتهم، وفخورون بالنمو الذي حققناه في «جينيسيس»، ونعرب عن امتناننا لعملائنا على دعمهم المستمر الذي ساعدنا في الحفاظ على مكانتنا في المنطقة، ونرى بالفعل فرصاً مبهرة للنمو والتطوّر منذ بداية هذا العام، ونتطلّع لتحقيق المزيد من النجاحات في عام 2024.
من جانبه، قال عمر الزبيدي، الرئيس التنفيذي، جينيسيس الشرق الأوسط وأفريقيا: تعكس إنجازاتنا لعام 2023 التزامنا بالتصميم المبتكر وتعزيز رضا العملاء، ونحن نؤكد استمرارنا في السعي نحو تحقيق المزيد من النجاحات والإنجازات.
تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز
MENAFN16022024000110011019ID1107862588
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.