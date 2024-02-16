«الإمارات للألمنيوم» تخطط لإنشاء مصفاة بطاقة مليون طن سنوياً في غينيا

تخطط شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، أكبر منتج للألمنيوم عالي الجودة في العالم، لإنشاء مصفاة للألومينا في غينيا بطاقة مليون طن سنوياً، عن طريق شركة غينيا ألومينا «جي إيه سي» التابعة لها، والتي تعمل في تعدين خام البوكسيت في غينيا.

وتصنع الألومينا من البوكسيت، وهو الخام الأساسي الذي يشتق منه الألمنيوم. وشركة «جي إيه سي» مملوكة بالتساوي لشركة مبادلة للتنمية ومؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية.

وقال يوسف سيلا، مدير عام «جي إيه سي»، على هامش مائدة مستديرة للمانحين نظمتها حكومة غينيا في دبي، إنه سيتم الإعلان عن التفاصيل الكاملة للمشروع والجداول الزمنية في الوقت المناسب. وأضاف: تهدف المائدة المستديرة إلى جمع 4.3 مليارات دولار لتمويل مشاريع التنمية في غينيا.

وقالت روز بولا برايسمو، وزيرة التخطيط والتعاون الدولي لوسائل الإعلام خلال اجتماع المائدة المستديرة إن الحق في التنمية يتعلق بتأمين التمويل الأساسي وإقامة شراكات استراتيجية طويلة تعتبر ضرورية لنمو بلادنا.

كما قال رئيس الوزراء برنارد جومو خلال منتدى للمستثمرين نظمته غينيا في دبي، إن الحكومة تدرس فرض ضريبة الكربون لتحمل تكلفة الانبعاثات وإزالة شركات التعدين للغطاء النباتي. وتستخدم شركات التعدين محطات حرارية تعمل بالوقود الأحفوري خلال عمليات التعدين، كما تنقل المعادن عن طريق البر إلى الموانئ.

وأضاف جومو إن البلاد التي سعت في وقت سابق إلى جمع 3.4 مليارات دولار لسد العجز المالي لما يسمى بالمشاريع الانتقالية الواردة في برنامجها التنموي، زادت الهدف إلى 4.3 مليارات دولار بعد الأخذ في الاعتبار تكلفة المشاريع الجديدة.

ويهدف البرنامج الذي تبلغ قيمته 16.6 مليار دولار إلى تمويل العشرات من مشاريع البنية التحتية. وتعد غينيا ثالث أكبر منتج للبوكسيت في العالم بعد أستراليا والصين، ولديها أعلى احتياطيات من البوكسيت في العالم. كما تنتج أيضاً الذهب ولديها أكبر مخزون غير مستغل من خام الحديد في العالم.

وكانت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم قد أعلنت في وقت سابق أن شركة «جي إيه سي» حصلت على دعم مالي بقيمة 750 مليون دولار من العديد من المستثمرين، بما في ذلك بنك أبوظبي الأول وبنك الإمارات دبي الوطني والمشرق، لتطوير تعدين البوكسيت في غينيا.

وتعهدت مؤسسة التمويل الدولية بتمويل إجمالي قدره 330 مليون دولار، بما في ذلك الديون المشتركة من البنوك التجارية، كما التزم بنك التنمية الأفريقي وبنك تنمية الصادرات الكندي بمبلغ 100 مليون دولار و150 مليون دولار على التوالي.

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