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مونديال الشاطئية.. الشقيقان مارتينز يقودان منتخب البرتغال لتحقيق أكبر فوز على المكسيك 8-2

2/16/2024 3:00:26 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

قاد الشقيقان ليو وبي مارتينز منتخب البرتغال لتحقيق الفوز الأكبر في كأس العالم لكرة القدم الشاطئية "الإمارات 2024" حتى الآن بتغلبه على منافسه منتخب المكسيك 8-2 اليوم“الجمعة” في افتتاح منافسات المجموعة الرابعة.

واحتاج المنتخب البرتغالي،“الفائز بلقب المونديال مرتين عامي 2015 و2019” 47 ثانية فقط ليؤكد تفوقه مبكراً بإحرازه الهدف الأول عبر لاعبه ليو مارتينز، الذي سجل أسرع هدف في مونديال الشاطئية "الإمارات 2024" حتى الآن.

وتوالت الأهداف البرتغالية على مدار الشوطين الأول والثاني، الذي أنهاهما بتقدمه 6-0، قبل أن يضيف هدفين جديدين في الشوط الثالث، ومثلهما أحرز المنتخب المكسيكي، لتنتهي المباراة 8-2.

أحرز أهداف المباراة ليو مارتينز“5 اهداف” ، فيما سجل شقيقه بي مارتينز هدفاً واحداً، ومثله سجل كل من اندري لورانسو وجوردان، فيما سجل هدفي المكسيك كلا من اسيفيدو هيكتور، ومالدنادو رامون.


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