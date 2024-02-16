مونديال الشاطئية.. الشقيقان مارتينز يقودان منتخب البرتغال لتحقيق أكبر فوز على المكسيك 8-2

(MENAFN
- Al-Bayan)
قاد الشقيقان ليو وبي مارتينز منتخب البرتغال لتحقيق الفوز الأكبر في كأس العالم لكرة القدم الشاطئية "الإمارات 2024" حتى الآن بتغلبه على منافسه منتخب المكسيك 8-2 اليوم“الجمعة” في افتتاح منافسات المجموعة الرابعة.
واحتاج المنتخب البرتغالي،“الفائز بلقب المونديال مرتين عامي 2015 و2019” 47 ثانية فقط ليؤكد تفوقه مبكراً بإحرازه الهدف الأول عبر لاعبه ليو مارتينز، الذي سجل أسرع هدف في مونديال الشاطئية "الإمارات 2024" حتى الآن.
وتوالت الأهداف البرتغالية على مدار الشوطين الأول والثاني، الذي أنهاهما بتقدمه 6-0، قبل أن يضيف هدفين جديدين في الشوط الثالث، ومثلهما أحرز المنتخب المكسيكي، لتنتهي المباراة 8-2.
أحرز أهداف المباراة ليو مارتينز“5 اهداف” ، فيما سجل شقيقه بي مارتينز هدفاً واحداً، ومثله سجل كل من اندري لورانسو وجوردان، فيما سجل هدفي المكسيك كلا من اسيفيدو هيكتور، ومالدنادو رامون.
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