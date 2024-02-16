عجمان ثاني الصاعدين لربع نهائي الكأس الغالية



حجز عجمان بطاقة الصعود الثانية المؤهلة الى ربع نهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة إثر فوزه الصعب على مضيفه حتا بهدف البديل الناجح البرازيلي جيانلوكا مونيز في الدقيقة 48 ، وطرد حكم المباراة عامر الضبيع

لاعب حتا البديل سالم احمد في الدقيقة 90 ،

ليرافق عجمان فريق الجزيرة المتأهل عصراً بعد الفوز على العربي ايضاً بهدف .

بدأت المباراة هادئة وبحذر بالغ من جانب لاعبي الفريقين خشية اهتزاز الشباك في وقت مبكر لتستمر فترة جس النبض لنحو ثلث ساعة بعدها بدأ الضيوف في فتح اللعب عن طريق العمق و الأطراف وتلوح الفرصة الأولى للبرتقالي من التسديدة القوية التي لعبها الوافد الجديد في صفوف عجمان البرازيلي رفائيل دودو لكن كرته ارتدت من أسفل القائم الأيمن لمرمى حتا في الدقيقة 22، وحاول الاعصار الرد عن طريق جمال معروف لكنه لم يحسن التصرف مع احدى الكرات التي ذهبت سهلة في أحضان حارس عجمان علي الحوسني .

وفي آخر دقائق هذا الشوط ضغط عجمان بقوة وضاعت فرصة التقدم من الكرة التي سددها علي مدن ببراعة لكن حارس حتا سالم خيري كان يقظاً وحول الكرة الى ركنية

في الدقيقة 42 ، و في غفلة من دفاع عجمان خطف مهاجم حتا دابو الكرة من أمام ميلوش وقام بتسديد الكرة لكن الحوسني كان في الموعد وحمى فريقه من هدف محقق لينتهي الشوط الأول بتعادل سلبي .

وخلال شوط المدربين ضرب عجمان مبكراً وسجل هدف التقدم عن طريق البديل جيانلوكا مونيز الذي احتاج لثلاث دقائق فقط ليضع البرتقالي في المقدمة بعد تسديدة قوية عانقت شباك الحارس سالم خيري في الدقيقة 48 ، وكاد الغائب الحاضر وليد ازرو أن يسجل هدف عجمان الثاني لكن سالم خيري انقذ مرماه من هدف محقق في الدقيقة 70 .

وفي الدقيقة الأخيرة اشهر حكم المباراة عامر الضبيع البطاقة الحمراء في وجه البديل سالم احمد لاعب حتا الذي اكمل اللقاء بعشرة لاعبين وارتدت كرة وليد ازرو من قائم حتا في الوقت بدل الضائع لتنتهي المباراة بهدف لعجمان دون رد .

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