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معرباً عن غضبه.. بايدن يحمّل بوتين وزمرته مسؤولية وفاة نافالني

2/16/2024 3:00:26 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

حمّل الرئيس الأمريكي جو بايدن نظيره الروسي فلاديمير بوتين، مسؤولية مباشرة عن وفاة أليكسي نافالني في السجن، واصفاً المعارض البارز بأنه "صوت قوي من أجل الحقيقة".

وبينما أعرب الرئيس الأمريكي عن "غضبه" لوفاة نافالني، أقر بأنه لا يعرف بعد ما حصل بالضبط، محمّلاً
بوتين و"زمرته" المسؤولية في جميع الأحوال.

وقال بايدن في تصريحات متلفزة من البيت الأبيض: "بوتين هو المسؤول عن وفاة نافالني".

وأضاف: "ما حصل لنافالني دليل آخر على وحشية بوتين.. على أحد ألا يُخدع".

وأكد بايدن أنه "يدرس خيارات" الرد، من دون الإفصاح عن تفاصيل إضافية.

لدى سؤاله عام 2021 بعد اجتماع عقده مع بوتين في سويسرا عمّا يمكن أن يحدث في حال مات نافالني، ردّ بايدن حينذاك: "أوضحت له أنني أعتقد أن عواقب ذلك ستكون مدمّرة بالنسبة إلى روسيا".

والجمعة، أشاد بايدن بإنجازات نافالني.

وقال: "حتى في السجن، كان صوتاً قوياً من أجل الحقيقة.. شجاعته لن تُنسى".

وأعلن مسؤولون روس أن نافالني توفي، الجمعة، في سجنه في المنطقة القطبية الشمالية، قبل شهر من الانتخابات التي يتوقع أن تؤدي إلى تمديد حكم بوتين.

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