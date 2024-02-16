معرباً عن غضبه.. بايدن يحمّل بوتين وزمرته مسؤولية وفاة نافالني

(MENAFN
- Al-Bayan)
حمّل الرئيس الأمريكي جو بايدن نظيره الروسي فلاديمير بوتين، مسؤولية مباشرة عن وفاة أليكسي نافالني في السجن، واصفاً المعارض البارز بأنه "صوت قوي من أجل الحقيقة".
وبينما أعرب الرئيس الأمريكي عن "غضبه" لوفاة نافالني، أقر بأنه لا يعرف بعد ما حصل بالضبط، محمّلاً
بوتين و"زمرته" المسؤولية في جميع الأحوال.
وقال بايدن في تصريحات متلفزة من البيت الأبيض: "بوتين هو المسؤول عن وفاة نافالني".
وأضاف: "ما حصل لنافالني دليل آخر على وحشية بوتين.. على أحد ألا يُخدع".
وأكد بايدن أنه "يدرس خيارات" الرد، من دون الإفصاح عن تفاصيل إضافية.
لدى سؤاله عام 2021 بعد اجتماع عقده مع بوتين في سويسرا عمّا يمكن أن يحدث في حال مات نافالني، ردّ بايدن حينذاك: "أوضحت له أنني أعتقد أن عواقب ذلك ستكون مدمّرة بالنسبة إلى روسيا".
والجمعة، أشاد بايدن بإنجازات نافالني.
وقال: "حتى في السجن، كان صوتاً قوياً من أجل الحقيقة.. شجاعته لن تُنسى".
وأعلن مسؤولون روس أن نافالني توفي، الجمعة، في سجنه في المنطقة القطبية الشمالية، قبل شهر من الانتخابات التي يتوقع أن تؤدي إلى تمديد حكم بوتين.
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