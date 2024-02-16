محمد بن زايد وحمد بن عيسى يزوران مقر قيادة الحرس الملكي في البحرين

زار صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ،حفظه الله، يرافقه صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل مملكة البحرين الشقيقة والأمير سلمان بن حمد آل خليفة مبنى قيادة الحرس الملكي وتعرف على مرافقه وملحقاته، ولدى وصول سموه إلى مقر القيادة عزف السلام الوطني لكل من دولة الإمارات ومملكة البحرين.

وكان في الاستقبال كل من المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين، والفريق الركن سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة مستشار الأمن الوطني قائد الحرس الملكي، والعقيد الركن سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة قائد قوة الحرس الملكي الخاصة وعدد من كبار ضباط قوة دفاع البحرين .



والتقى سموه عائلة الشهيد الرائد عبد الله النعيمي وأعرب عن خالص تعازيه ومواساته إلى ذوي الشهيد داعياً المولى عز وجل أن يتغمده وشهداء الإمارات بواسع رحمته ومغفرته ويلهم ذويه الصبر والسلوان.

وكتب سموه كلمة في سجل كبار الزوار في مبنى القيادة قال فيها: سعدت بزيارة مبنى قيادة الحرس الملكي، صرح مهم ضمن مؤسسات البحرين الوطنية بما يمثله من رمز لقوة دفاع البحرين وما قدمته من أدوار في تحقيق الأمن والاستقرار على المستويين الوطني والإقليمي، خالص تمنياتي لمنتسبي الحرس الملكي بدوام التوفيق والعزة.

وقدم الفريق الركن الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، هدية تذكارية إلى صاحب السمو رئيس الدولة بمناسبة زيارة سموه مقر قيادة الحرس الملكي معرباً عن شكره وتقديره لزيارة سموه واعتزاز منتسبي الحرس الملكي كافة بهذه الزيارة.

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