حماس: الخسائر بين الرهائن الإسرائيليين كبيرة والباقون في ظروف صعبة

أكد المتحدث باسم الجناح العسكري لحركة حماس، أبو عبيدة، في رسالة صوتية، اليوم، أن الخسائر بين الرهائن الإسرائيليين كبيرة، مشيراً إلى أن من تبقى من الرهائن يعيشون في ظروف صعبة للغاية.

واتهم

أبو عبيدة إسرائيل بتجاهل مصير أسراها، قائلاً: «لا نزال نسعى للحفاظ على أسرى العدو بكل السبل، وكنا قد حذرنا عشرات المرات من المخاطر التي يتعرض لها أسرى العدو لدى المقاومة والخسائر في صفوفهم منذ بداية الحرب».

وأضاف أن الجيش الإسرائيلي تعمد قتل أسراه وإصابتهم، موضحاً أنه «في هذه الأثناء، يعيش أسرى العدو المصابون والمرضى أوضاعاً صعبة للغاية، ويكافحون للبقاء على قيد الحياة».

وأكد أن «هذا ليس مستغرباً، فكل ما يعانيه شعبنا من جوع وعطش وانعدام للمستلزمات الطبية وغيرها يعانيه أيضاً الأسرى»، محذراً من أن «الوقت ينفد بشكل متسارع جداً».

كان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، قد كشف، في وقت سابق، عدد الرهائن الإسرائيليين الأحياء لدى «حماس»، مؤكداً أن عددهم كافٍ لتبرير الحرب على قطاع غزة.

وأوضح نتانياهو، في مقابلة بثتها شبكة (إيه.بي.سي) في 11 فبراير، أن هناك «عدداً كافياً» من 132 رهينة إسرائيلياً على قيد الحياة في غزة يبرر استمرار الحرب الإسرائيلية في المنطقة.

ورداً على سؤال عن عدد الرهائن الذين ما زالوا على قيد الحياة، قال نتانياهو إن العدد «كافٍ لتبرير نوع الجهود التي نقوم بها»، مضيفاً: «سنفعل أقصى ما بوسعنا لاستعادة جميع الأحياء، وبصراحة، جثث الموتى أيضاً».

وتقدّر السلطات الصحية في غزة أن نحو 28 ألف فلسطيني، معظمهم من المدنيين، قُتلوا في القطاع منذ بدء الحرب في أكتوبر. وقتل مسلحو حماس 1200 إسرائيلي واحتجزوا نحو 250 رهينة في غزة في هجوم وقع في السابع من أكتوبر وأدى إلى اندلاع الحرب.

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