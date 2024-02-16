حماس: الخسائر بين الرهائن الإسرائيليين كبيرة والباقون في ظروف صعبة

(MENAFN
- Al-Bayan)
أكد المتحدث باسم الجناح العسكري لحركة حماس، أبو عبيدة، في رسالة صوتية، اليوم، أن الخسائر بين الرهائن الإسرائيليين كبيرة، مشيراً إلى أن من تبقى من الرهائن يعيشون في ظروف صعبة للغاية.
واتهم
أبو عبيدة إسرائيل بتجاهل مصير أسراها، قائلاً: «لا نزال نسعى للحفاظ على أسرى العدو بكل السبل، وكنا قد حذرنا عشرات المرات من المخاطر التي يتعرض لها أسرى العدو لدى المقاومة والخسائر في صفوفهم منذ بداية الحرب».
وأضاف أن الجيش الإسرائيلي تعمد قتل أسراه وإصابتهم، موضحاً أنه «في هذه الأثناء، يعيش أسرى العدو المصابون والمرضى أوضاعاً صعبة للغاية، ويكافحون للبقاء على قيد الحياة».
وأكد أن «هذا ليس مستغرباً، فكل ما يعانيه شعبنا من جوع وعطش وانعدام للمستلزمات الطبية وغيرها يعانيه أيضاً الأسرى»، محذراً من أن «الوقت ينفد بشكل متسارع جداً».
كان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، قد كشف، في وقت سابق، عدد الرهائن الإسرائيليين الأحياء لدى «حماس»، مؤكداً أن عددهم كافٍ لتبرير الحرب على قطاع غزة.
وأوضح نتانياهو، في مقابلة بثتها شبكة (إيه.بي.سي) في 11 فبراير، أن هناك «عدداً كافياً» من 132 رهينة إسرائيلياً على قيد الحياة في غزة يبرر استمرار الحرب الإسرائيلية في المنطقة.
ورداً على سؤال عن عدد الرهائن الذين ما زالوا على قيد الحياة، قال نتانياهو إن العدد «كافٍ لتبرير نوع الجهود التي نقوم بها»، مضيفاً: «سنفعل أقصى ما بوسعنا لاستعادة جميع الأحياء، وبصراحة، جثث الموتى أيضاً».
وتقدّر السلطات الصحية في غزة أن نحو 28 ألف فلسطيني، معظمهم من المدنيين، قُتلوا في القطاع منذ بدء الحرب في أكتوبر. وقتل مسلحو حماس 1200 إسرائيلي واحتجزوا نحو 250 رهينة في غزة في هجوم وقع في السابع من أكتوبر وأدى إلى اندلاع الحرب.
تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز
MENAFN16022024000110011019ID1107862580
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.