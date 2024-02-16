وزير خارجية إسرائيل ينفي اعتزام بلاده ترحيل الفلسطينيين من غزة

نفى وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، اعتزام بلاده ترحيل الفلسطينيين من قطاع غزة، مؤكداً أنه سيتم التنسيق مع مصر من أجل تحديد مصير الآلاف من اللاجئين في رفح.

وأوضح كاتس، اليوم، أنه ليس أمام إسرائيل خيار سوى دخول رفح، متهماً مقاتلي حماس بأنهم يستخدمون المدينة غطاء لهم.

وقال: «ليست لدينا أي نية لترحيل أي فلسطيني من قطاع غزة»، مشيراً إلى أن إسرائيل لا تريد أن تحكم غزة بعد أن تنهي حربها على حركة حماس التي تدير القطاع.

وأضاف: «لا تريد إسرائيل إيذاء أي مدني فلسطيني، لذلك نحن ننقلهم إلى مناطق آمنة بينما تحاول حماس منع ذلك. لا نعتزم السيطرة على الحياة المدنية في غزة بعد الحرب».

وعند سؤاله عن الجهة التي سينتقل إليها مئات الآلاف من الفلسطينيين في المدينة، أشار كاتس إلى أنه بمجرد القضاء على مقاتلي حماس في مدينة خان يونس، ثاني أكبر مدينة في غزة، يمكن للفلسطينيين العودة إلى هناك أو إلى غرب القطاع.

وتابع وزير الخارجية الإسرائيلي: «سنتعامل مع رفح بعد أن نتحدث مع مصر في هذا الشأن. سننسق هذا الأمر. لدينا اتفاق سلام معهم وسنجد مكاناً لن يضر المصريين. سننسق كل شيء ولن نضر بمصالحهم».

ويخيم القلق على الفلسطينيين من احتمال إجبار الفلسطينيين على الخروج من قطاع غزة، وذلك منذ أن شنَّت إسرائيل عملية عسكرية رداً على هجوم «حماس» على بلدات إسرائيلية في السابع من أكتوبر.

وتستعد إسرائيل لشن هجوم على رفح، وتقول مصادر إن خططاً للطوارئ توضع حالياً في مصر لاستيعاب الفلسطينيين إذا أصبح الوضع حرجاً.

ويحذر مسؤولون غربيون ووكالات إغاثة من أن إجبار اللاجئين على التوجه إلى مصر سيكون أمرا كارثيا. وبدا أن كاتس يقلل من احتمال حدوث هذا الأمر وقال إن إسرائيل تناقش حاليا سبل إجلاء اللاجئين مع الولايات المتحدة بالإضافة إلى تنسيقها مع مصر.

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