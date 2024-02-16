بايدن يدعو نتانياهو إلى وقف مؤقت لإطلاق النار في غزة

دعا الرئيس الأمريكي جو بايدن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وقال بايدن، اليوم، إنه أجرى محادثات مكثفة مع نتانياهو في الأيام الأخيرة، مشيراً إلى أنه حثه خلالها على وقف مؤقت لإطلاق النار.

وأكد، للصحفيين، ضرورة أن يكون هناك وقف مؤقت لإطلاق النار لإخراج الرهائن، لافتاً إلى أنه ما زال يأمل بأن ذلك ممكن.

وأضاف، رداً على سؤال عن العملية العسكرية الإسرائيلية المحتملة في رفح: «آمل ألا ينفّذ الإسرائيليون عملية برية كبيرة».

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