بايدن يدعو نتانياهو إلى وقف مؤقت لإطلاق النار في غزة

(MENAFN
- Al-Bayan)
دعا الرئيس الأمريكي جو بايدن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة.
وقال بايدن، اليوم، إنه أجرى محادثات مكثفة مع نتانياهو في الأيام الأخيرة، مشيراً إلى أنه حثه خلالها على وقف مؤقت لإطلاق النار.
وأكد، للصحفيين، ضرورة أن يكون هناك وقف مؤقت لإطلاق النار لإخراج الرهائن، لافتاً إلى أنه ما زال يأمل بأن ذلك ممكن.
وأضاف، رداً على سؤال عن العملية العسكرية الإسرائيلية المحتملة في رفح: «آمل ألا ينفّذ الإسرائيليون عملية برية كبيرة».
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