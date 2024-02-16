Saturday, 17 February 2024 12:20 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


بايدن يدعو نتانياهو إلى وقف مؤقت لإطلاق النار في غزة

2/16/2024 3:00:25 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

دعا الرئيس الأمريكي جو بايدن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وقال بايدن، اليوم، إنه أجرى محادثات مكثفة مع نتانياهو في الأيام الأخيرة، مشيراً إلى أنه حثه خلالها على وقف مؤقت لإطلاق النار.

وأكد، للصحفيين، ضرورة أن يكون هناك وقف مؤقت لإطلاق النار لإخراج الرهائن، لافتاً إلى أنه ما زال يأمل بأن ذلك ممكن.

وأضاف، رداً على سؤال عن العملية العسكرية الإسرائيلية المحتملة في رفح: «آمل ألا ينفّذ الإسرائيليون عملية برية كبيرة».

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز

MENAFN16022024000110011019ID1107862578

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث