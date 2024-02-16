القاهرة الإخبارية: معبر رفح البري استقبل أكثر من 20 مصابا فلسطينيا

MENAFN - Youm7) أفادت مراسل القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها أنمعبر رفح البري استقبل أكثر من 20 مصابا فلسطينيا، مضيفا أنمعبر رفح البري شهد اليوم عبور نحو 30 شاحنة من المساعدات الإنسانية الموجهة إلى قطاع غزة .

وتابع مراسل القناة أن

ما شهده الجانب الفلسطيني من معبر رفح لم يؤثر على عملية عبور شاحنات المساعدات الإنسانية عبر الجانب المصري.

وتواصل قوات الاحتلال شن مئات الغارات والقصف المدفعي وتنفيذ جرائم في مختلف أرجاء قطاع غزة، وارتكاب مجازر دامية ضد المدنيين، وتنفيذ جرائم مروعة في مناطق التوغل، وسط وضع إنساني كارثي نتيجة الحصار ونزوح أكثر من 90 % من السكان.

ودمَّرت طائرات الاحتلال الإسرائيلي مربعات سكنية كاملة فى قطاع غزة، ضمن سياسة التدمير الشاملة التي ينتهجها الاحتلال في عدوانه المستمر على قطاع غزة.

ولا يزال آلاف الشهداء والجرحى لم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض؛ بسبب تواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية، في ظل حصار خانق للقطاع وقيود مُشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الكارثية.



