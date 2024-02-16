رئيس المرصد الأورومتوسطى: وقف تمويل أونروا انخراط غير مباشر فى الإبادة الجماعية بغزة

MENAFN - Youm7) قال رئيس المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان في جنيف رامي عبده إن وقف تمويل أونروا انخراط غير مباشر في جريمة الإبادة الجماعية بغزة.

وأضاف خلال تصريحات لقناة القاهرة الإخبارية، إن الاحتلال ينفذ استهدافا شاملا وممنهجا للتعليم المدرسي والجامعي في قطاع غزة، مؤكدا أن الموقف الأوروبي سيعاني مأزقا أخلاقيا حال استمرار وقف تمويل وكالة أونروا.

وتواصل قوات الاحتلال شن مئات الغارات والقصف المدفعي وتنفيذ جرائم في مختلف أرجاء قطاع غزة، وارتكاب مجازر دامية ضد المدنيين، وتنفيذ جرائم مروعة في مناطق التوغل، وسط وضع إنساني كارثي نتيجة الحصار ونزوح أكثر من 90 % من السكان.

ودمَّرت طائرات الاحتلال الإسرائيلي مربعات سكنية كاملة فى قطاع غزة، ضمن سياسة التدمير الشاملة التي ينتهجها الاحتلال في عدوانه المستمر على قطاع غزة.

ولا يزال آلاف الشهداء والجرحى لم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض؛ بسبب تواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية، في ظل حصار خانق للقطاع وقيود مُشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الكارثية.