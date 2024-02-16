وزير الخارجية العمانى: إنشاء دولة فلسطينية هو ضرورة وجودية

(MENAFN
- Youm7) أكد وزير الخارجية العمانى بدر بن حمد البوسعيدى، أنّ إنشاء دولة فلسطينية هو ضرورة وجودية، وبدون دولة، فإنه يُحكم على الفلسطينيين التهديد الدائم بالعوز والإبادة والموت.
جاء ذلك خلال محاضرة لـ"البوسعيدي" فى مركز أكسفورد للدراسات الإسلامية بمدينة أكسفورد البريطانية، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء العمانية، اليوم /الجمعة/- استعرض فيها القضية الفلسطينية، والتطورات التاريخية والعقبات التى تعترض طريق التوصل إلى تسوية شاملة تُبنى على حل الدولتين.
ولفت وزير الخارجية العمانى إلى ضرورة الإسراع فى إيجاد حل دائم يضمن إقامة دولة فلسطينية مستقلة؛ بهدف إنقاذ الشعب الفلسطينى من معاناة العوز والإبادة والمأساة الإنسانية التى يواجهها يوميًّا.
وشدد على أهمية عقد مؤتمر دولى عاجل يجمع الأطراف الدولية للتوصل إلى اتفاقيات تنفيذية تضمن تحقيق حل سريع وفعّال.
واقترح البوسعيدي، لتحقيق حل الدولتين، إقامة مؤتمر دولى عاجل مكلف بالاتفاق على الترتيبات اللازمة لإقامة دولة فلسطينية ووضع الآليات لتنفيذها، لافتا إلى وجوب أن يشمل المؤتمر حضور كافة مكونات المجتمع الفلسطينى ومن بينهم حماس، وأن يُعقد بحضور قادة مجموعة من البلدان التى تمثل الأغلبية العالمية بصورة صحيحة.
كما لفت إلى ضرورة إلغاء حق النقض (الفيتو) من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، لأن التصويت فى الوقت الحالى يكون وفقًا للحسابات السياسية من خمسة أطراف لديهم سلطة منع القرار حتى لو كان بالإجماع.
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