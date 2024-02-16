وزير الخارجية العمانى: إنشاء دولة فلسطينية هو ضرورة وجودية

MENAFN - Youm7) أكد وزير الخارجية العمانى بدر بن حمد البوسعيدى، أنّ إنشاء دولة فلسطينية هو ضرورة وجودية، وبدون دولة، فإنه يُحكم على الفلسطينيين التهديد الدائم بالعوز والإبادة والموت.

جاء ذلك خلال محاضرة لـ"البوسعيدي" فى مركز أكسفورد للدراسات الإسلامية بمدينة أكسفورد البريطانية، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء العمانية، اليوم /الجمعة/- استعرض فيها القضية الفلسطينية، والتطورات التاريخية والعقبات التى تعترض طريق التوصل إلى تسوية شاملة تُبنى على حل الدولتين.



ولفت وزير الخارجية العمانى إلى ضرورة الإسراع فى إيجاد حل دائم يضمن إقامة دولة فلسطينية مستقلة؛ بهدف إنقاذ الشعب الفلسطينى من معاناة العوز والإبادة والمأساة الإنسانية التى يواجهها يوميًّا.



وشدد على أهمية عقد مؤتمر دولى عاجل يجمع الأطراف الدولية للتوصل إلى اتفاقيات تنفيذية تضمن تحقيق حل سريع وفعّال.



واقترح البوسعيدي، لتحقيق حل الدولتين، إقامة مؤتمر دولى عاجل مكلف بالاتفاق على الترتيبات اللازمة لإقامة دولة فلسطينية ووضع الآليات لتنفيذها، لافتا إلى وجوب أن يشمل المؤتمر حضور كافة مكونات المجتمع الفلسطينى ومن بينهم حماس، وأن يُعقد بحضور قادة مجموعة من البلدان التى تمثل الأغلبية العالمية بصورة صحيحة.



كما لفت إلى ضرورة إلغاء حق النقض (الفيتو) من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، لأن التصويت فى الوقت الحالى يكون وفقًا للحسابات السياسية من خمسة أطراف لديهم سلطة منع القرار حتى لو كان بالإجماع.