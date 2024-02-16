انقطاع الكهرباء فى مطار بغداد الدولى بسبب الأمطار الغزيرة

(MENAFN
- Youm7) أفادت وسائل إعلام عراقية بانقطاع التيار الكهربائى عن مطار بغداد الدولى؛ نتيجة هطول الأمطار، وكان مطار البصرة الدولى، شهد مساء اليوم، تسربا لمياه الأمطار داخل قاعاته.
ويشهد العراق حالة من عدم الاستقرار فى الأجواء، فى أغلب مدن البلاد، مع تشكل سيول وأمطار جديدة، فى اليوم الرابع من الهطول المطري.
وأشار راصدون جويون، إلى أن التحذيرات من غزارة الهطول اليوم، لا تزال تشمل مناطق من مدن شمال البلاد، إضافة إلى ديالى وشمال واسط .
ومن المتوقع تشكل سيول شرق ديالى وشرق واسط جهة الحدود، مع ضعف واضح فى كميات الهطول فى البصرة والناصرية وبادية الجنوب اليوم .
وتشير خرائط الطقس الى ان الأجواء تتحسن مساء اليوم، مع استمرار فرص التكونات الرعدية الممطرة فى مدن إقليم كردستان وكركوك وشمال ووسط نينوى و ديالى وبعض مناطق صلاح الدين.
وتسببت الامطار الرعدية والأجواء مساء امس بتشكل إعصار فى مناطق شرق ديالى ما تسبب بسقوط 15 منزلا ومدرسة، فيما تسببت السيول بشمال وشرق العراق بجرف ونفوق العديد من الحيوانات والاغنام والماعز.
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