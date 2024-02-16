انقطاع الكهرباء فى مطار بغداد الدولى بسبب الأمطار الغزيرة

MENAFN - Youm7) أفادت وسائل إعلام عراقية بانقطاع التيار الكهربائى عن مطار بغداد الدولى؛ نتيجة هطول الأمطار، وكان مطار البصرة الدولى، شهد مساء اليوم، تسربا لمياه الأمطار داخل قاعاته.

ويشهد العراق حالة من عدم الاستقرار فى الأجواء، فى أغلب مدن البلاد، مع تشكل سيول وأمطار جديدة، فى اليوم الرابع من الهطول المطري.

وأشار راصدون جويون، إلى أن التحذيرات من غزارة الهطول اليوم، لا تزال تشمل مناطق من مدن شمال البلاد، إضافة إلى ديالى وشمال واسط .

ومن المتوقع تشكل سيول شرق ديالى وشرق واسط جهة الحدود، مع ضعف واضح فى كميات الهطول فى البصرة والناصرية وبادية الجنوب اليوم .

وتشير خرائط الطقس الى ان الأجواء تتحسن مساء اليوم، مع استمرار فرص التكونات الرعدية الممطرة فى مدن إقليم كردستان وكركوك وشمال ووسط نينوى و ديالى وبعض مناطق صلاح الدين.

وتسببت الامطار الرعدية والأجواء مساء امس بتشكل إعصار فى مناطق شرق ديالى ما تسبب بسقوط 15 منزلا ومدرسة، فيما تسببت السيول بشمال وشرق العراق بجرف ونفوق العديد من الحيوانات والاغنام والماعز.



