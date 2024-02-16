النواب التونسى يدعو البرلمانات الإقليمية والدولية لإفشال مخططات التهجير للفلسطينيين

MENAFN - Youm7) دعا مجلس النواب التونسي اليوم /الجمعة/ البرلمانات الإقليمية والدولية إلى سرعة التحرك لنصرة القضية الفلسطينية، وتكثيف المبادرات من أجل وضع حد لمعاناة الشعب الفلسطينى ووقف العدوان الإسرائيلى وإفشال مخططات الإبادة والتهجير القسرى.

وأكد مجلس النواب التونسي ـ في بيان له ـ أنه يتابع ببالغ القلق التطورات الخطيرة التي يشهدها قطاع غزة وباقي الأراضي الفلسطينية المحتلة وما يرافقها من تصعيد ممنهج في حرب الإبادة الجماعية التي يمارسها العدو الإسرائيلي في حق الشعب الفلسطيني الأعزل، والتي ازدادت ضراوة عبر توسيع العدوان والتهديد باجتياح رفح الفلسطينية، وما يمثله ذلك من كارثة محدقة بأكثر من 4ر1 مليون فلسطيني رغم التحذيرات الأممية والدولية من عواقب وخيمة على الأمن الإقليمي والدولي.

وشدد مجلس النواب التونسي على دعمه المطلق للأشقاء الفلسطينيين ولحقهم المشروع في المقاومة والدفاع عن أرضهم والرد على الجرائم البشعة التي لم يشهد التاريخ مثيلا لها في تحد صارخ لكل الأعراف والمواثيق الدولية ووسط صمت دولي مريب وبدعم غربي مفضوح ومدان.



وطالب بضرورة العمل على تسهيل عمليات الإغاثة وإيصال المساعدات الى المدنيين الفلسطينيين، داعيا إلى متابعة وتوثيق كل ما يقترفه الاحتلال الإسرائيلي من جرائم حرب مكتملة الأركان، من أجل مقاضاته أمام المحاكم الدولية.