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كامالا هاريس: لن يكون هناك سلام فى منطقة الشرق الأوسط بدون حل الدولتين

2/16/2024 2:31:02 PM
(MENAFN- Youm7) أكدت كامالا هاريس نائبة الرئيس الأمريكي جو بايدن، أنه لن يكون هناك سلام في الشرق الأوسط، ولا بين الفلسطينيين والإسرائيليين، دون حل الدولتين.

وقالت هاريس- خلال مؤتمر ميونخ للأمن، أوردته قناة (القاهرة الإخبارية) اليوم /الجمعة/: "نؤمن بعدم احتلال إسرائيل لقطاع غزة وتغيير طبيعتها الجغرافية"، مضيفة أن بلادها تسعى لإنهاء التصعيد في الشرق الأوسط في أقرب وقت ممكن.

وطمأنت نائبة الرئيس الأمريكي، أعضاء حلف شمال الأطلسي (الناتو) بالتزام بلادها الثابت تجاه الحلف مع قرب الانتخابات الأمريكية؛ حيث ينافس الرئيس جو بايدن مع دونالد ترامب، المعروف بمواقفه الحادة تجاه (الناتو).

ورحبت هاريس بقدوم فنلندا والسويد إلى واشنطن هذا الصيف؛ لحضور قمة (الناتو)، موضحة أن كييف استعادت أكثر من نصف المناطق التي سيطرت عليها موسكو منذ بداية الحرب الروسية الأوكرانية.








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