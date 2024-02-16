كامالا هاريس: لن يكون هناك سلام فى منطقة الشرق الأوسط بدون حل الدولتين

(MENAFN
- Youm7) أكدت كامالا هاريس نائبة الرئيس الأمريكي جو بايدن، أنه لن يكون هناك سلام في الشرق الأوسط، ولا بين الفلسطينيين والإسرائيليين، دون حل الدولتين.
وقالت هاريس- خلال مؤتمر ميونخ للأمن، أوردته قناة (القاهرة الإخبارية) اليوم /الجمعة/: "نؤمن بعدم احتلال إسرائيل لقطاع غزة وتغيير طبيعتها الجغرافية"، مضيفة أن بلادها تسعى لإنهاء التصعيد في الشرق الأوسط في أقرب وقت ممكن.
وطمأنت نائبة الرئيس الأمريكي، أعضاء حلف شمال الأطلسي (الناتو) بالتزام بلادها الثابت تجاه الحلف مع قرب الانتخابات الأمريكية؛ حيث ينافس الرئيس جو بايدن مع دونالد ترامب، المعروف بمواقفه الحادة تجاه (الناتو).
ورحبت هاريس بقدوم فنلندا والسويد إلى واشنطن هذا الصيف؛ لحضور قمة (الناتو)، موضحة أن كييف استعادت أكثر من نصف المناطق التي سيطرت عليها موسكو منذ بداية الحرب الروسية الأوكرانية.
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