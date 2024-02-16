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أمين عام مؤسسة زاهى حواس يحكى أسرار مصر الإسلامية لسفراء دول العالم

2/16/2024 2:30:59 PM
(MENAFN- Youm7) أصطحب الدكتور "طارق الجندى" الأمين العام لمؤسسة زاهي حواس للآثار والتراث تحت التأسيس، العديد من سفراء دول العالم والشخصيات العامة في جولة أثرية في القاهرة الإسلامية.



وأكد "الجندى" أن هذه الزيارات بمثابة تعريف للسفراء الأجانب علي تاريخ مصر الإسلامي، ونشر الثقافة والتاريخ المصري علي المستوي العالمي وترويج للسياحة المصرية.



وتهدف "مؤسسة زاهي حواس للآثار والتراث" أن تكون مركز إشعاع بحثي وتعليمي وتدريبي على المستوى المحلي والعربي والعالمي، قادره على نشر التراث الثقافي بين الأطفال والشباب وكل فئات المجتمع، بالإضافة إلى دوره الكبير في استقطاب الخبرات في مجال الآثار والتراث الثقافي، والقيام بالعديد من الفعاليات الأثرية والعلمية والدورات المتخصصة والمنح البحثية التي تخدم البحث العلمي وتثري العمل الأثري.












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