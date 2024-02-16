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تشغيل أول مجمع صناعى صينى صديق للبيئة حاصل على الرخصة الذهبية مارس المقبل

2/16/2024 2:30:59 PM
(MENAFN- Youm7) سيتم التشغيل التجريبي والانتاج الكمي لمشروع المجمع الصناعى الصينى بالعاشر من رمضان بحلول الشهر المقبل مارس 2024 ، التابع للشركة الصينية التى حصلت على الرخصة الذهبية، وهى أحد جوالز الدولة لتشجيع الاستثمارات الخضراء فى مصر .



خلال هذا التقرير سنرصد أبرز المعلومات عن المشروع وأهميته
1-تم وضع خطة لاستثمار ضخم في مصر في بداية عام 2022 ، بالتزامن مع إطلاق رؤية مصر 2030 ،



2-خلال شهر مايو 2022 تم عرض مشروع المجمع الصناعى الصينى بالعاشر من رمضان الاستثماري على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ولاقى اهتماما بالغا لأهميته الاستراتيجية للصناعة الوطنية.




3-تم أيضا توقيع
مذكرة تفاهم مع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بحضور رئيس مجلس الوزراء،
لمعرفة البنود الأساسية للمجمع الصناعي وحجم المشروع والخطة الاستثمارية.




4- ‏ تم
عرض المشروع
أمام رئيس الجمهورية، ثم تم
الحصول علي خطاب تخصيص أرض المشروع بالمواصفات المطلوبة.




5- ‏ثم ثم استلام أرض المشروع من قبل جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، وتم منح الشركة المنفذة للمشروع
الرخصة الذهبية فى ديسمبر 2022.





‏6-فى مارس 2023 تم وضع حجر الأساس وفى
نهاية يونيو 2023 تم
الحفر والتسوية والأساسات الخرسانية، وفى أكتوبر 2023 تم الانتهاء من توريد وترکیب ورفع جميع الهياكل المعدنية.




7- مشروع المجمع الصناعى الصينى تم
الانتهاء من الإنشاءات فى المرحلة الأولى له،
على مساحة 200 ألف متر ، بإجمالي استثمارات تبلغ 135 مليون دولار.



وتبلغ نسبة إنجاز المجمع الصناعى الصينى بالعاشر من رمضان بالنسبة للأعمال الإنشائية نسبة 85% حتى الآن وبنهاية ديسمبر 2023 سيتم الانتهاء من 100% من اجمالي الأعمال الانشائية



8-يضم لمشروع المجمع الصناعى الصينى بالعاشر من رمضان 6 مصانع لإنتاج التليفزيون والغسالات والثلاجات والفريزر والتكييف، بالإضافة إلى مجمع للصناعات المغذية والمكملة، و مصنعا لتشكيل المعادن وحقن البلاستيك والدهانات.



9-ينفذ مشروع المجمع الصناعى الصينى بالعاشر من رمضان شركة صينية من أكبر العلامات التجارية فى العالم، ويهدف لتحويل مصر لتصبح مركزا إقليميا للتصنيع والتصدير للشرق الأوسط وأفريقيا.



10- المرحلة الأولى من مشروع المجمع الصناعى الصينى بالعاشر من رمضان تم الانتهاء منها في خلال فترة ما بين 6 إلى 7 أشهر لإنتاج التليفزيون والغسالات والتكييف،
على مساحة 70 ألف متر مربع بحجم إنتاج مليون وحدة سنوية، منها 30% للتصدير و 70% للسوق المحلية، أما المرحلة الثانية لمشروع المجمع الصناعى الصينى بالعاشر من رمضان، ستشمل
إنتاج الفريزر والثلاجات باستثمارات تبلغ 60 مليون دولار بحجم إنتاج أكثر من نصف مليون وحدة سنوية.




‏11-من أهداف مشروع المجمع الصناعى الصينى بالعاشر من رمضان أن تكون
نسبة المكون المحلي %60 في البداية، وسترتفع إلى %70 خلال سنتين، وسيوفر المشروع أكثر من 3000 فرصة عمل للشباب المصري.














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