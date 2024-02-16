تشغيل أول مجمع صناعى صينى صديق للبيئة حاصل على الرخصة الذهبية مارس المقبل

(MENAFN
- Youm7) سيتم التشغيل التجريبي والانتاج الكمي لمشروع المجمع الصناعى الصينى بالعاشر من رمضان بحلول الشهر المقبل مارس 2024 ، التابع للشركة الصينية التى حصلت على الرخصة الذهبية، وهى أحد جوالز الدولة لتشجيع الاستثمارات الخضراء فى مصر .
خلال هذا التقرير سنرصد أبرز المعلومات عن المشروع وأهميته
1-تم وضع خطة لاستثمار ضخم في مصر في بداية عام 2022 ، بالتزامن مع إطلاق رؤية مصر 2030 ،
2-خلال شهر مايو 2022 تم عرض مشروع المجمع الصناعى الصينى بالعاشر من رمضان الاستثماري على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ولاقى اهتماما بالغا لأهميته الاستراتيجية للصناعة الوطنية.
3-تم أيضا توقيع
مذكرة تفاهم مع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بحضور رئيس مجلس الوزراء،
لمعرفة البنود الأساسية للمجمع الصناعي وحجم المشروع والخطة الاستثمارية.
4- تم
عرض المشروع
أمام رئيس الجمهورية، ثم تم
الحصول علي خطاب تخصيص أرض المشروع بالمواصفات المطلوبة.
5- ثم ثم استلام أرض المشروع من قبل جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، وتم منح الشركة المنفذة للمشروع
الرخصة الذهبية فى ديسمبر 2022.
6-فى مارس 2023 تم وضع حجر الأساس وفى
نهاية يونيو 2023 تم
الحفر والتسوية والأساسات الخرسانية، وفى أكتوبر 2023 تم الانتهاء من توريد وترکیب ورفع جميع الهياكل المعدنية.
7- مشروع المجمع الصناعى الصينى تم
الانتهاء من الإنشاءات فى المرحلة الأولى له،
على مساحة 200 ألف متر ، بإجمالي استثمارات تبلغ 135 مليون دولار.
وتبلغ نسبة إنجاز المجمع الصناعى الصينى بالعاشر من رمضان بالنسبة للأعمال الإنشائية نسبة 85% حتى الآن وبنهاية ديسمبر 2023 سيتم الانتهاء من 100% من اجمالي الأعمال الانشائية
8-يضم لمشروع المجمع الصناعى الصينى بالعاشر من رمضان 6 مصانع لإنتاج التليفزيون والغسالات والثلاجات والفريزر والتكييف، بالإضافة إلى مجمع للصناعات المغذية والمكملة، و مصنعا لتشكيل المعادن وحقن البلاستيك والدهانات.
9-ينفذ مشروع المجمع الصناعى الصينى بالعاشر من رمضان شركة صينية من أكبر العلامات التجارية فى العالم، ويهدف لتحويل مصر لتصبح مركزا إقليميا للتصنيع والتصدير للشرق الأوسط وأفريقيا.
10- المرحلة الأولى من مشروع المجمع الصناعى الصينى بالعاشر من رمضان تم الانتهاء منها في خلال فترة ما بين 6 إلى 7 أشهر لإنتاج التليفزيون والغسالات والتكييف،
على مساحة 70 ألف متر مربع بحجم إنتاج مليون وحدة سنوية، منها 30% للتصدير و 70% للسوق المحلية، أما المرحلة الثانية لمشروع المجمع الصناعى الصينى بالعاشر من رمضان، ستشمل
إنتاج الفريزر والثلاجات باستثمارات تبلغ 60 مليون دولار بحجم إنتاج أكثر من نصف مليون وحدة سنوية.
11-من أهداف مشروع المجمع الصناعى الصينى بالعاشر من رمضان أن تكون
نسبة المكون المحلي %60 في البداية، وسترتفع إلى %70 خلال سنتين، وسيوفر المشروع أكثر من 3000 فرصة عمل للشباب المصري.
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