البابا تواضروس الثانى يلتقي شباب وخدام كنيسة العذراء بالمنصورة فى المقر الباباوى

(MENAFN
- Youm7) التقى قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية
اليوم الجمعة، في المقر البابوي بالقاهرة، مجموعة من خدام وشباب كنيسة السيدة العذراء، توريل، بالمنصورة برفقة القمص أنجيلوس إميل والقس رويس مفيد كاهني الكنيسة.
ورحب بهم قداسة البابا وحدثهم عن خمس محطات في حياتنا من خلال الأعياد السيدية التي احتفلنا بهم منذ بداية العام الميلادي الجديد، وهي أعياد الميلاد، الختان، الغطاس، عرس قانا الجليل، دخول السيد المسيح الهيكل، والأخير احتفلت به الكنيسة اليوم.
حيث أشار قداسته إلى أن محطة عيد الميلاد تمثل البداية الجديدة "فلنبدأ بدأ حسنًا". ومحطة عيد الختان تمثل الاسم الجديد الذي نناله في المسيح، بينما يعد عيد الغطاس محطة الولادة الجديدة والتي ننالها عن طريق سري المعمودية والميرون. ويعتبر عيد عرس قانا الجليل محطة تكوين الأسرة الجديدة، أما عيد دخول السيد المسيح الهيكل تمثل محطة الحياة الجديدة في السماء.
وعقب الكلمة أجاب قداسة البابا على عدد من الأسئلة التي تلقاها من الشباب واستمع لبعض الترانيم التي رتلوها.
البابا تواضروس الثانى يلتقي شباب وخدام كنيسة العذراء بالمنصورة
البابا تواضروس الثانى يلتقي شباب وخدام كنيسة العذراء
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