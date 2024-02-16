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البابا تواضروس الثانى يلتقي شباب وخدام كنيسة العذراء بالمنصورة فى المقر الباباوى

2/16/2024 2:30:59 PM
(MENAFN- Youm7) التقى قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية
اليوم الجمعة، في المقر البابوي بالقاهرة، مجموعة من خدام وشباب كنيسة السيدة العذراء، توريل، بالمنصورة برفقة القمص أنجيلوس إميل والقس رويس مفيد كاهني الكنيسة.
ورحب بهم قداسة البابا وحدثهم عن خمس محطات في حياتنا من خلال الأعياد السيدية التي احتفلنا بهم منذ بداية العام الميلادي الجديد، وهي أعياد الميلاد، الختان، الغطاس، عرس قانا الجليل، دخول السيد المسيح الهيكل، والأخير احتفلت به الكنيسة اليوم.
حيث أشار قداسته إلى أن محطة عيد الميلاد تمثل البداية الجديدة "فلنبدأ بدأ حسنًا". ومحطة عيد الختان تمثل الاسم الجديد الذي نناله في المسيح، بينما يعد عيد الغطاس محطة الولادة الجديدة والتي ننالها عن طريق سري المعمودية والميرون. ويعتبر عيد عرس قانا الجليل محطة تكوين الأسرة الجديدة، أما عيد دخول السيد المسيح الهيكل تمثل محطة الحياة الجديدة في السماء.
وعقب الكلمة أجاب قداسة البابا على عدد من الأسئلة التي تلقاها من الشباب واستمع لبعض الترانيم التي رتلوها.

البابا تواضروس الثانى يلتقي شباب وخدام كنيسة العذراء بالمنصورة

البابا تواضروس الثانى يلتقي شباب وخدام كنيسة العذراء








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