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معهد بحوث الإلكترونيات يستقبل سفير اليابان لبحث دعم التعاون المُشترك

2/16/2024 2:30:59 PM
(MENAFN- Youm7) أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على أهمية التعاون الدولي البحثي والعلمي بين الجامعات والمعاهد والمراكز البحثية بمصر ومؤسسات التعليم العالي الدولية، مشيرًا إلى أن ذلك يُمثل إحدى أهم ركائز الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، والتي تهدف إلى الارتقاء بجودة التعليم العالي والبحث العلمي في مصر، وتحقيق أهداف التنمية المُستدامة.



وفي هذا الإطار، استقبل معهد بحوث الإلكترونيات برئاسة الدكتورة شيرين عبدالقادر محرم، السفير أوكا هيروشي سفير اليابان بمصر، والوفد المُرافق له؛ لبحث سُبل تعزيز التعاون المشترك بين المعهد والمؤسسات التعليمية والمدن العلمية باليابان، وذلك بمقر المعهد بالنزهة الجديدة.



في بداية اللقاء، أكدت الدكتورة شيرين محرم على حرص المعهد على تعزيز التعاون مع الجانب الياباني في مختلف المجالات المشتركة، مشيرةً إلى أن المعهد يمتلك بنية تحتية وتكنولوجية ضخمة وخبرات وكوادر بشرية متميزة مما يجعله شريكًا مثاليًا للتعاون مع المؤسسات اليابانية.



وأشارت الدكتورة شيرين محرم إلى اهتمام المعهد بمثل تلك الزيارات التي تُساهم في الربط بين المعهد والجامعات الدولية، مما يكون له أثر كبير في تبادل الخبرات العلمية والبحثية، وتنمية قدرات ومهارات الكوادر البحثية بالمعهد.



وخلال اللقاء، استعرض الجانبان مجالات التعاون المشترك خاصةً في مجالات الإلكترونيات، والاتصالات، وتكنولوجيا المعلومات، والطاقة، كما تمت مُناقشة إمكانيات التعاون في مجال البحث العلمي وتبادل الخبرات بين المعهد والمؤسسات البحثية اليابانية، وكذلك مُناقشة فرص الاستثمار وتبادل الخبرات في إدارة وتشغيل المدينة العلمية والغرفة النظيفة؛ لتصنيع الإلكترونيات الدقيقة بالمعهد والتأكيد على دورهما الحيوي في تعزيز البحث العلمي والابتكار بمصر.



ومن جانبه، أعرب السفير الياباني بمصر أوكا هيروشي، عن سعادته بزيارة معهد بحوث الإلكترونيات، مؤكدًا على اهتمام الجانب الياباني بتعزيز التعاون مع مصر في مختلف المجالات، خاصةً في مجال البحث العلمي والتكنولوجيا، مشيدًا بالدعم الذي توليه الدولة المصرية لتطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي في مصر، وكذلك مستوى التطور الذي يشهده معهد بحوث الإلكترونيات والإمكانيات الموجودة به، والتي تؤهله ليصبح معهدًا رائدًا في مجال صناعة الإلكترونيات وتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات والطاقة بالمنطقة، مؤكدًا أن المعهد يعُد نموذجًا متميزًا للتعاون بين البلدين في المجالات ذات الاهتمام المُشترك.



وعلى هامش اللقاء تفقد السفير الياباني والوفد المرافق له بعض المُخرجات والمنتجات النصف صناعية بمعرض المعهد وكذلك المعامل المركزية المختلفة، ومنها معمل تصنيع الدوائر الإلكترونية المطبوعة، معمل قياس معدل الامتصاص النوعي، معمل الواقع التخيلي والمعزز، معمل تصنيع وقياس دوائر الموجات الملليمترية، ومعمل تحليل المواد X-ray diffraction SAXS، ومباني المدينة العلمية التابعة للمعهد، وكذلك مقر الحاضنة التكنولوجية "طريق" المدعومة من أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، كما التقى بعدد من الشركات الناشئة بالمعهد والمدينة، واستمع لشرح من ممثلي تلك الشركات حول أعمالهم وخُططهم المستقبلية.



يُذكر أن معهد بحوث الإلكترونيات هو أحد أهم مراكز البحث العلمي والتطوير في مصر في مجال الإلكترونيات وتكنولوجيا المعلومات والطاقة، ويلعب دورًا محوريًا في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية، من خلال تطوير التكنولوجيات الجديدة ودعم الشركات الناشئة ونشر الوعي وتنمية المهارات لقطاعات الدولة المختلفة.


















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