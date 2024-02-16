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رعاية العمالة غير المنتظمة: المنصة الإلكترونية تهدف لتسهيل الإجراءات ودقة البيانات

2/16/2024 2:30:59 PM
(MENAFN- Youm7) أكدت الشيماء عبد الله كمال مدير عام الإدارة العامة لرعاية العمالة غير المنتظمة بوزارة العمل، إن إنشاء المنصة الإلكترونية للعمالة غير المنتظمة يهدف إلى ميكنة كافة الخدمات المقدمة للعمالة غير المنتظمة سواء فنيا أو ماليا أو قواعد البيانات، موضحة أنه من ضمن تطوير منظومة العمالة غير المنتظمة والتحول الرقمي الذي تهدف له الجمهورية الجديدة لميكنة كافة الخدمات المقدمة من كل الوزارات.



وذكرت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مانشيت"، عبر قناة "CBC"، مع الإعلامى جابر القرموطى، أن صاحب العمل لكي يفتح ملف للعمالة غير المنتظمة، يضطر للتوجه للمحافظة التي بها مقر الأعمال، ويضطر للسفر، إلا أن المنصة عالجت ذلك، برفع كافة المستندات الخاصة بالعمالة وتسجيل بياناتهم إلكترونيا، مما يؤدي لسهولة وتيسير الإجراءات، ودقة البيانات والمعلومات.



وأوضحت أن تسجيل العمالة غير المنتظمة من خلال طريقين، أحدهما عبر المقاول أو صاحب العمل، بتسجيلهم على المشروع، أو الحصر عن طريق مفتشي التفتيش والسلامة والصحة المهنية، ينزلوا مواقع العمل في المشروعات الكبرى والقومية في الميادين.












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