الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا تصدق على إطار مكافحة التلاعب الأجنبى بالمعلومات

MENAFN - Youm7) صدقت كل من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وكندا على "إطار مكافحة التلاعب الأجنبى بالمعلومات" لتقديم رؤية شاملة لكيفية التصدى للتلاعب بالمعلومات.

وأفادت حكومات الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة وكندا، فى بيان مشترك، بأنها تشعر بقلق عميق إزاء التلاعب الأجنبى بالمعلومات وغيرها من الإجراءات المصممة لتقويض الديمقراطية وحقوق الإنسان على مستوى العالم.

وذكر البيان المشترك، الذى نشرته وزارة الخارجية الأمريكية على موقعها اليوم الجمعة، أن التلاعب بالمعلومات يمثل تهديدًا للأمن القومى ويقوض القيم الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمليات الحكومية والاستقرار السياسي.





ودعت الدول الثلاث جميع البلدان ذات التفكير المماثل والملتزمة بالنظام القائم على القواعد إلى العمل معا لتحديد هذا التهديد ومواجهته.





وأضاف البيان أن تأمين سلامة النظام البيئى العالمى للمعلومات يشكل أهمية أساسية لثقة الشعب فى مؤسسات وعمليات الحكم، والثقة فى القادة المنتخبين، والحفاظ على الديمقراطية.



وتابع أن النظام الدولى الحالي، القائم على القانون الدولى واحترام الحدود الإقليمية، يتنافس مع رؤية بديلة تحددها الإفلات الاستبدادى من العقاب. وتستخدم هذه الرؤية البديلة النفوذ الأجنبى الخبيث الذى يهدف إلى تقويض السلامة والأمن مع تجاهل حقوق الإنسان العالمية وسيادة القانون.



وأكد البيان أن الوقت حان لاتباع نهج جماعى فى التعامل مع تهديد التلاعب بالمعلومات، الذى يعمل على بناء تحالف من الدول ذات التفكير المماثل والملتزمة بتعزيز القدرة على الصمود والاستجابة للتلاعب بالمعلومات.





وأوضح أنه يمكن فعل ذلك من خلال حلول منسقة للمجتمع بأكمله تعمل مع الخبراء ووسائل الإعلام المستقلة والمنظمات المتعددة الأطراف لمعالجة هذه التهديدات الأمنية العابرة للحدود الوطنية.



ولهذا السبب، تصدق الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وكندا اليوم بشكل مشترك على "إطار مكافحة التلاعب الأجنبى بالمعلومات"، الذى يؤكد الفهم المشترك للتهديد ويقدم رؤية شاملة لكيفية التصدى لتحدى التلاعب بالمعلومات الأجنبية.





ويهدف الإطار إلى توحيد النهج تجاه هذه المشكلة وبناء أنظمة قابلة للتشغيل البينى ومتكاملة لمقاومة هذا التهديد مع استمرار ظهور التقنيات وتكيفها. ويكمل الإطار الالتزامات الدولية رفيعة المستوى الواردة فى الإعلان العالمى بشأن سلامة المعلومات على الإنترنت ويعزز الجهود المشتركة والالتزام بحماية وتعزيز سلامة المعلومات.



وتعتزم الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وكندا التعاون فى بناء قدرة البلدان الشريكة على الصمود فى وجه التلاعب بالمعلومات من خلال تعزيز مجالات العمل الرئيسية للإطار وهي: الاستراتيجيات والسياسات الوطنية وهياكل ومؤسسات الحوكمة والمجتمع المدنى ووسائل الإعلام المستقلة والأوساط الأكاديمية والمشاركة المتعددة الأطراف.



كما تخطط الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وكندا للعمل بشكل مشترك على تفعيل مجالات العمل الرئيسية ذات الصلة من خلال آليات متعددة الأطراف جديدة وقائمة، مثل آلية الاستجابة السريعة لمجموعة السبع، وبالتنسيق مع شركاء آخرين ومنظمات متعددة الأطراف متشابهة فى التفكير.