المستشار الألمانى أولاف شولتز يعلن عن حزمة مساعدات عسكرية لأوكرانيا

MENAFN - Youm7) صرح المستشار الألمانى أولاف شولتز أن برلين ستقدم لكييف حزمة جديدة من المساعدات العسكرية تبلغ قيمتها الإجمالية حوالى 1.1 مليار يورو، بحسب "روسيا اليوم".

قال شولتس خلال مؤتمر صحفى مشترك عقده مع الرئيس الأوكرانى فلاديمير زيلينسكي: نطلق اليوم حزمة جديدة من المساعدات العسكرية لأوكرانيا بقيمة تقارب 1.1 مليار يورو".

وأوضح المستشار الألمانى أن هذه الحزمة تشمل توريد 36 دبابة، ومدافع هاوتزر، و120 ألف قذيفة مدفعية، ومنظومتين جديدتين للدفاع الجوي.

وقال شولتس: فى المجمل، خصصت ألمانيا حتى الآن أموالا لدعم أوكرانيا عسكريا وقدمت التزامات مستقبلية بمبلغ 28 مليار يورو تقريبا. وأشار إلى أن برلين تحتل المرتبة الثانية من حيث حجم المساعدة العسكرية المقدمة لكييف.

ووصف المستشار التوقيع على الاتفاق الثنائى بشأن الالتزامات الأمنية والدعم الطويل الأمد بأنه خطوة تاريخية، مشيرا إلى أن الوثيقة تؤكد نية ألمانيا دعم أوكرانيا "طالما كانت كييف بحاجة لذلك".

بالإضافة لذلك، ينص الاتفاق على مساعدة كييف على تطوير قوات مسلحة حديثة ومؤهلة لردع أى هجوم مستقبلى على البلاد.

وفى يوم الجمعة، خلال زيارة زيلينسكى للعاصمة الألمانية، تم التوقيع على اتفاق ثنائى بين برلين وكييف بشأن الالتزامات الأمنية. والوثيقة صالحة لمدة 10 سنوات، وقابلة للتمديد.