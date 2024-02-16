المستشار الألمانى أولاف شولتز يعلن عن حزمة مساعدات عسكرية لأوكرانيا

(MENAFN
- Youm7) صرح المستشار الألمانى أولاف شولتز أن برلين ستقدم لكييف حزمة جديدة من المساعدات العسكرية تبلغ قيمتها الإجمالية حوالى 1.1 مليار يورو، بحسب "روسيا اليوم".
قال شولتس خلال مؤتمر صحفى مشترك عقده مع الرئيس الأوكرانى فلاديمير زيلينسكي: نطلق اليوم حزمة جديدة من المساعدات العسكرية لأوكرانيا بقيمة تقارب 1.1 مليار يورو".
وأوضح المستشار الألمانى أن هذه الحزمة تشمل توريد 36 دبابة، ومدافع هاوتزر، و120 ألف قذيفة مدفعية، ومنظومتين جديدتين للدفاع الجوي.
وقال شولتس: فى المجمل، خصصت ألمانيا حتى الآن أموالا لدعم أوكرانيا عسكريا وقدمت التزامات مستقبلية بمبلغ 28 مليار يورو تقريبا. وأشار إلى أن برلين تحتل المرتبة الثانية من حيث حجم المساعدة العسكرية المقدمة لكييف.
ووصف المستشار التوقيع على الاتفاق الثنائى بشأن الالتزامات الأمنية والدعم الطويل الأمد بأنه خطوة تاريخية، مشيرا إلى أن الوثيقة تؤكد نية ألمانيا دعم أوكرانيا "طالما كانت كييف بحاجة لذلك".
بالإضافة لذلك، ينص الاتفاق على مساعدة كييف على تطوير قوات مسلحة حديثة ومؤهلة لردع أى هجوم مستقبلى على البلاد.
وفى يوم الجمعة، خلال زيارة زيلينسكى للعاصمة الألمانية، تم التوقيع على اتفاق ثنائى بين برلين وكييف بشأن الالتزامات الأمنية. والوثيقة صالحة لمدة 10 سنوات، وقابلة للتمديد.
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