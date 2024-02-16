بايدن: آمل ألا ينفذ الإسرائيليون أى غزو برى واسع النطاق بقطاع غزة

MENAFN - Youm7) قال جو بايدن رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، إنه يدعو مجلس النواب للتحرك بشكل سريع لإقرار مساعدات لأوكرانيا، مضيفا أننا سنواصل العمل من أجل تقديم المساعدات إلى أوكرانيا، مؤكدا أن بوتين يتحمل المسؤولية الكاملة عن مقتل نافالني.

وأضاف خلال تصريحات نقلتها قناة القاهرة الإخبارية، إنه

من الممكن أن يكون نافالني تعرض للتسميم داخل سجنه، فيما

نفكر فيما يجب أن نفعله ضد روسيا وندرس الكثير من الخيارات.

وتابع أنه يآمل ألا ينفذ الإسرائيليون أي غزو بري واسع النطاق بقطاع غزة، مؤكدا ان يجب تنفيذ وقف مؤقت لإطلاق النار لإخراج المحتجزين في غزة.



