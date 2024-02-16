بايدن: آمل ألا ينفذ الإسرائيليون أى غزو برى واسع النطاق بقطاع غزة

(MENAFN
- Youm7) قال جو بايدن رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، إنه يدعو مجلس النواب للتحرك بشكل سريع لإقرار مساعدات لأوكرانيا، مضيفا أننا سنواصل العمل من أجل تقديم المساعدات إلى أوكرانيا، مؤكدا أن بوتين يتحمل المسؤولية الكاملة عن مقتل نافالني.
وأضاف خلال تصريحات نقلتها قناة القاهرة الإخبارية، إنه
من الممكن أن يكون نافالني تعرض للتسميم داخل سجنه، فيما
نفكر فيما يجب أن نفعله ضد روسيا وندرس الكثير من الخيارات.
وتابع أنه يآمل ألا ينفذ الإسرائيليون أي غزو بري واسع النطاق بقطاع غزة، مؤكدا ان يجب تنفيذ وقف مؤقت لإطلاق النار لإخراج المحتجزين في غزة.
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